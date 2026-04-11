Predsednik Srbije Aleksandar Vučić već duže vreme ukazuje na podmukli plan i poteze Prištine. On je je 17. marta izjavio da zna šta sve od naoružanja imaju Albanci na Kosovu i Metohiji.

„Svi koji se bave tim poslom treba da znaju sve. Ja sve znam što Albanci imaju na Kosovu i Metohiji, svako vozilo im znam. Ne postoji nijedno da ne znam. Znam i gde su barjaktari i sve ostalo. To je naš posao“, objasnio je Vučić.

On je naglasio da Srbija nikoga neće napadati, kao što nikada i nije.

„Nadam se i siguran sam da ćemo sačuvati mir, time što imamo dovoljno odvraćajućih mehanizama da niko iz okruženja neće to učiniti“, podvukao je Vučić.