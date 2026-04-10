Ambijent u kome izostaju normalna komunikacija i osnovna kultura

Bivši narodni poslanik, Đorđe Miketić, podelio je na Iksu fotografiju Dragana Bujoševića, bivšeg generalnog direktora RTS-a, kako prelazi ulicu, a u opis dodao obilje psovki, koje je pripisao prolaznicima.

Uvrede, psovke i agresivno ponašanje prema svakome ko ne deli iste stavove, totalitaristički stavovi, karakterišu javne nastupe blokadera.



Ambijent u kome izostaju normalna komunikacija i osnovna kultura, a dominiraju buka i konflikti, pokazuje potpuno odsustvo konstruktivnog razmišljanja, činjenica i argumenata.

Politička borba blokadera svela se na radikalizaciju čime se prostor za normalan dijalog i toleranciju sve više sužava.