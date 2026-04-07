Rusija je u kontaktu sa Srbijom i Mađarskom u vezi sa isporukom energenata, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je to rekao na pitanje novinara o mogućnosti prelaska Rusije sa evropskog energentskog tržišta na alternativne pravce, preneo je Sputnjik.

Peskov je istakao da postoji ogromna potražnja u svetu za kupovinu ruskih energetskih resursa iz alternativnih izvora.

"Vodimo pregovore (o isporukama energenata u inostranstvo) na takav način da ova situacija najbolje odgovara našim interesima", naveo je Peskov. On je ukazao da je svet stupio na put ozbiljne ekonomske i energetske krize, kao i da su se tržište i tržišni uslovi u energetskom sektoru potpuno promenili. Komentarišući napad ukrajinskih oružanih snaga na objekat Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma u ​​Novorosijsku u ponedeljak, Peskov je napomenuo da to nije prvi pokušaj Kijeva da napadne tu infrastrukturu.

"Ovaj važan međunarodni naftovod već je više puta oštećen", podsetio je Peskov.