Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić je pokazala još jednom ko su i kakvi su blokaderi koji se kriju anonimnih naloga i još anonimnijih plenuma.

Ona je odgovorila na prozivku jednog od tzv. plenumaških naloga na društvenoj mreži X.

"Debatovala bih sa vama kada bih znala sa kim debatujem. U principu ne debatujem u prazno, mada smo i na to primorani u političkom životu. Na mojoj profilnoj fotografiji stoji slogan, a pored njega moje ime i prezime, kao i moji lični stavovi. Dobri ili loši - moji su, i javni su. Ako želite transparentnost, ako se borite za transparentnost - krenite od sebe. Ako se borite za društvo u kome je lična odgovornost važna - krenite od sebe. To je fer princip.", napisala im je Ana Brnabić.