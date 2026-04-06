Političar Vladan Đokić potpisao je saglasnost za blokadersku, takozvanu „studentsku listu“ još prošle godine, istakla je dekan Fakulteta političkih nauka Maja Kovačević.

Ovo samo dodatno potvrđuje da se iza akademske funkcije krije dugoročno planiran politički angažman.

Naime, Maja Kovačević, gostujući u emisiji „Kvaka 23“, praktično je potvrdila da se o političkoj ulozi Đokića ne razmišlja od juče, već da ta ideja postoji najmanje godinu dana.

"On je, ako se sećate, ja bih rekla još pre godinu dana, javno rekao da je potpisao saglasnost da eventualno bude na (takozvanoj) "studentskoj listi". Dakle, to nije nikakva novost. Sada je samo potvrdio ono što je već u javnosti postojalo", istakla je ona.

Iz izjava Maje Kovačević proizilazi da je eventualna kandidatura političara Vladana Đokića deo ranije definisane strategije.

