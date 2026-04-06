Studentkinja M.M. Fakulteta političkih nauka podelila je informaciju povodom saznanja da pojedini profesori na FPN daju desetke onima koji idu na blokade, dok studenti koji ne podržavaju blokade mogu da se nadaju jedino "šestici" u indeksu.

Evo šta je otkrila studentkinja

- Na FPN-u je bio ispit kod profesora Vladisavljevića iz politickog sistema Srbije, ušli smo u slušaonicu, seli, tog dana je bio zakazan protest u 14h. Ispit je počeo oko 10h, profesor je pitao prisutne studente "Ko ide na protest u 14h neka digne ruku", određeni studenti su digli ruku, na sta je on rekao "Odlicno, hoćete vi prvi da odgovarate pa da idete na protest, svakako ja moram da završim isto do tad da bih išao". Nakon toga ide odgovaranje koleginice koja je odgovarala na samo 1 pitanje, odgovaranje je trajalo svega 5 min i profesor je rekao "Koleginice ovo je za 10 kao i vaša odluka, vidimo se kasnije, kada beđe krecemo sa fakulteta?", to se ponovilo kroz jos par razgovara - rekla je sudentkinja MM.

Ona isitče da su pitanja na koja se odgovaralo bila tipa "Ko vrši represiju, koja ovlašćenja ima predsednik, šta ne valja kod naseg režima, itd...?"

- Naravno ako ne odgovorite kako oni misle 6 vam je zagarantovano. Ispit je bio gotov do 13 časova kako bi oni svi zajedno otišli na protest (profesori i studenti)... studenti koji su digli ruku da idu na protest su dobili 10, a ostali 6 maksimum 7 ma šta god rekli... - istakla je ona.

Inače FPN dobro poznat po profesorima blokaderima

