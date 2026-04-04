"Čini mi se da je gospodin Đokić, koga sam ja u nekom trenutku prozvala antirektor, u stvari izgubio kontakt sa realnošću, sa jedne strane verovatno zahvaljujući tome što mu neko sugeriše da on ima prava na to, zloupotrebljavajući reč autonomija kao nedodirljivost ili apsolutnu neodgovornost. Pa to nije tačno, jer u svim našim zakonima koji govore o autonomiji visokog obrazovanja uvek stoji zarez i nastavak u skladu sa zakonom.

Dakle, ne možete vi biti autonoman u delovanju i na način kako vi interpretirate to. Autonomija podrazumeva da nastavnik, profesor univerziteta, može svoj nastavni plan i program i svoje istraživačke aktivnosti da generiše na sopstveni način, pa čak i to ne mora da akredituje pa tek onda da to sprovodi. Jasno.

Međutim, ovde se smatra da je autonomija da u zgradu fakulteta, u zgradu rektorata ili u neku vežbaonicu niko ne sme da pristupi, pa to nije tačno", rekla je Arsić Arsenijević.

BONUS VIDEO