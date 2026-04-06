U zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu osvanuo jeziv prizor. Blokaderi su javno objavili “crnu listu” studenata, označena kao „buđava lisa“ sa imenima mladih ljudi, nekima čak i fotografiju.

Takođe, ulazna vrata rektorata prekrivena su blokaderskim nalepnicama, jasno pokazujući ko je meta, dok blokaderi nesmetano šire strah u Rektoratu.

Ovo nisu više ni bezobzirni politički aktivisti, ovo su nasilnici koji uživaju u zastrašivanju mladih ljudi.

Kao što možemo da vidimo ovo je otvoreni napad na dostojanstvo i bezbednost studenata.

Blokaderi koji stoje iza ovoga ponašaju se kao najstrašniji nasilnici, stvarajući atmosferu pretnje i straha.

