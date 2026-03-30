Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je na lokalnim izborima u 10 opština razlika u rezultatima koje je ostvarila lista oko SNS i rezultata koje su ostvarile ostale liste gotovo 20 odsto kada se saberu svi glasovi i dodao da, za razliku od gubitnika, nikada ne traži razlog za sreću, već za samokritiku.

Kako je naveo, blokaderska kampanja se neće odraziti na parlamentarne izbore.

-Neće se odraziti na parlamentarne izbore. Ima sličnosti, ali i mnogo razlika. Da su neki drugi izbori, da nije lokal, bilo bi mnogo više u procentima. Stvari se menjaju u politici, ljudi nisu magarci, već najpametnija živa bića. Samo magarci nisu u stanju da promene stav po tom pitanju. Ako se ponašam loše, neće me glasati ni oni koji su godinama, a ako se ponašam dobro i onaj negativno ostrašćeni će promeniti mišljenje - kaže Vučić.

"14 godina pobeđujem, ali oni tvrde da znaju bolje"

-Za razliku od onih koji uvek gube, ja ne tražim razloge za slavljem, već tražim razloge za samokritiku. Razlika između pobednika i gubitnika, pobednici će u svakoj svojo pobedi tražiti razloge mogućeg neuspeha u budućnosti. Večiti gubitnici u svakom porazu da vide poraz druge strane. Radostan sam što za protivnike imamo ljude koji ma koliko gubili, što su uvek srećni kada izgube i uvek kažu - sledeći put. Četrnaest godina pobeđujem na izborima, ali oni tvrde da znaju bolje sve - rekao je predsednik Srbije tokom današnjeg obraćanja.