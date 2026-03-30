Iran je preko posrednika dobio poruke koje ukazuju na spremnost Sjedinjenih Američkih Država, ali američki predlozi su "nerealni, nelegalni i preterani", izjavio je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

"Naš stav je jasan. Izloženi smo vojnoj agresiji. Zato su svi naši napori i snage usmereni na samoodbranu", rekao je Bagei na konferenciji za novinare, a prenosi Tasnim.

Prema njegovim rečima Iran do danas nije imao direktne pregovore sa SAD, već su razmenjivane poruke preko posrednika.

Napomenuo je da je Iran oduvek znao okvir koji traži i dodao da se sastanci u Pakistanu odvijaju u okviru koji je uspostavio sam Pakistan i da Iran nije bio učesnik u njima.

"Iako je pozitivno što su zemlje u regionu zainteresovane za okončanje rata, agresor mora da bude priznat i od Irana ne treba da se očekuje ​​da jednostrano pokaže suzdržanost. Iran je napadnut, a ne inicijator", rekao je on.

Govoreći o tvrdnji američkog predsednika Donalda Trampa da je Iran pristao na američke predloge, Bagei je rekao da američki zvaničnici govore šta god žele, ali da Iran nije imao nikakve pregovore sa SAD.

"Stav Irana je jasan - dok se agresija nastavlja, iranski napori ostaju usmereni na samoodbranu", rekao je on.

Ministri spoljnih poslova Pakistana, Saudijske Arabije, Turske i Egipta, odnosno zemalja posrednica između SAD i Irana, sastali su se u nedelju u Islamabadu radi konsultacija, nakon čega je ministar spoljnih poslova Išak Dar saopštio "dijalog i diplomatija" ostaju jedina održiva rešenja za krizu u Persijskom zalivu.

Američki predsednik Donald Tramp je izjavio je da pregovori sa Iranom "vrlo dobro napreduju", istakavši da je Iran dozvolio prolazak 10 tankera sa naftom pod zastavom Pakistana da prođu kroz Ormuski moreuz kao "poklon" Beloj kući, kao i da je taj broj sada udvostručen na 20, prenosi Tanjug.

