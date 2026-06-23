I dok je za jedne napojnica obavezni deo kulture i pristojnosti, za druge je to lični izbor koji ne žele da im iko nameće.

Upravo oko ovog sukoba stavova nastala je viralna priča jednog konobara koja je zapalila društvene mreže. On tvrdi da je bio duboko isprovociran ponašanjem gostiju koji su, uprkos njegovoj vrhunskoj usluzi, otišli bez ijednog centa bakšiša. Ono što je usledilo nekoliko dana kasnije, pretvorilo se u neprijatan susret o kom bruji internet.

"Ostavili su 0 evra napojnice na račun od 55 evra!"

Konobar iz Amerike podelio je svoju priču na društvenoj mreži Redit (Reddit), objasnivši da je osetio potrebu da se suoči s gostima koji su prekršili nepisano pravilo od 10 do 20 odsto napojnice.

"Dva muškarca došla su na ručak u restoran. Obrok je prošao dobro i spakovao sam im ostatak hrane. Dok sam donosio račun, pitao sam ih da li je sve bilo u redu. Jedan od njih je prokomentarisao da je pačje meso bilo malo suvo", napisao je konobar.

Iako se izvinio i planirao da obavesti kuvara, gosti su žurili pa nije stigao da im obezbedi popust preko menadžera.

"Ostavio sam račun i nastavio s poslom. Kasnije, dok sam čistio sto, video sam da su ostavili nula evra napojnice na račun od 55 evra. Bio sam besan", priznao je on.

Nemilosrdna osveta: Sreo ih u pekari i brutalno ih ponizio

Iako u samom restoranu nije mogao ništa da uradi, sudbina mu je nekoliko dana kasnije pružila šansu za "osvetu". Iste goste sreo je u lokalnoj pekari.

"Dok sam čekao svoju narudžbinu, primetio sam nekoga iza sebe kako se nelagodno pomera. Odjednom sam prepoznao istog gosta iz restorana, a i njegov prijatelj je bio sa njim", otkriva konobar i dodaje kako je rešio da reaguje pred svima:

"Radnik u pekari mi je dao kesu, a ja sam se okrenuo i glasno rekao: 'Samo se pobrinite da njima ostavite bolju napojnicu nego meni, u redu?' Otišao sam, a njihova bleda lica ostala su iza mene."

Porodica zgrožena postupkom, javnost podeljena

Iako je konobar bio ponosan na svoj potez, njegova porodica je oštro osudila ovakvo ponašanje, naglasivši da je to brutalno kršenje pristojnosti.

Na internetu je usledila lavina komentara i žestoka debata o tome da li je bakšiš obavezan: