Iako all-inclusive aranžmani podrazumevaju da su hrana, piće i brojne usluge već uključeni u cenu, pitanje napojnica i dalje izaziva dileme među turistima. Da li je potrebno dodatno nagraditi hotelsko osoblje ili je sve već plaćeno kroz aranžman?

Prema mišljenju stručnjaka iz turističke industrije, napojnica nije obavezna, ali se u mnogim destinacijama smatra lepim gestom i znakom zahvalnosti za kvalitetnu uslugu.

Napojnica nije obaveza, ali se ceni

Kada boravite u all-inclusive hotelu, ne postoji pravilo koje vas obavezuje da ostavljate dodatni novac zaposlenima. Ipak, osoblje koje se svakodnevno brine o udobnosti gostiju često ceni i najmanji znak pažnje.

Mnogi putnici primećuju da ljubaznost i profesionalnost konobara, sobarica ili recepcionara mogu značajno da utiču na kvalitet odmora, pa se zato odlučuju da ih nagrade manjom napojnicom.

Kome se najčešće ostavlja napojnica?

Napojnicu najčešće dobijaju zaposleni koji su u direktnom kontaktu sa gostima tokom boravka. To uključuje:

konobare u restoranima i hotelskim barovima

sobarice koje održavaju sobe

nosače prtljaga

recepcionare i konsijerž osoblje koje pomaže oko organizacije aktivnosti, izleta ili posebnih zahteva

Ukoliko je neko od zaposlenih učinio više od očekivanog kako bi vaš boravak bio prijatniji, mali znak zahvalnosti može biti lep način da to pokažete.

Koliko novca je uobičajeno ostaviti?

Ne postoji jedinstven iznos koji važi svuda, jer kultura davanja napojnica zavisi od zemlje i lokalnih običaja.

Kao okvirna smernica, putnici često ostavljaju:

jedan do dva evra dnevno sobaricama

jedan do dva evra konobarima po usluzi ili povremeno tokom boravka

jedan do dva evra po komadu prtljaga nosačima

veći ili manji iznos konsijerž osoblju, u zavisnosti od pomoći koju su pružili

Najvažnije je da napojnica bude dobrovoljna i u skladu sa vašim zadovoljstvom uslugom.

Važno je upoznati lokalne običaje

Praksa ostavljanja napojnica razlikuje se širom sveta. U pojedinim turističkim destinacijama to je gotovo očekivana praksa, dok se u drugim zemljama napojnice ostavljaju znatno ređe.

Zbog toga je preporučljivo da se pre putovanja informišete o lokalnim običajima. Na taj način ćete izbeći neprijatne situacije i lakše proceniti šta se smatra primerenim.

Mali gest koji može mnogo da znači

Iako napojnica nije obavezna ni u jednom all-inclusive hotelu, mnogi zaposleni ističu da je doživljavaju kao priznanje za trud i posvećenost. Zbog toga brojni putnici radije ostavljaju manje iznose tokom odmora nego jednu veću sumu na kraju boravka.

Na kraju, odluka je isključivo na gostu. Ukoliko ste zadovoljni uslugom, mali znak pažnje može biti lep način da zahvalite ljudima koji su doprineli da vaš odmor bude prijatniji i bezbrižniji.