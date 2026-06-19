Za 35 godina zajedničkog života nije bilo jutra da je Ranko nije probudio sa skuvanom kafom. Da je nije sa osmehom dečekao kad dođe kući. Toga nema već dva meseca. I to je ono što najviše nedostaje Slavici Đukić Dejanović koja je u našoj emisiji “U ringu” prvi put pričala o životu i emocijama posle gubitka supruga.

Iako smo svi navikli da je vidimo kao smirenu, odmerenu, i ona kao i svi mi ima emocije, pati i plače.

- Spolja možda delujem kao osoba koja živi po planu i ostvaruje ciljeve. Često se borim sama sa sobom, trudim se da spolja budem mirna. Sada osećam veliki bol. Nedavno sam izgubila supruga – izgovorila je Dejanovićeva suzdržavajući suze.







Njihova ljubavna priča počela je gotovo filmski. Ranko je, priseća se, godinu dana pokušavao da pronađe put do njenog srca. Sprijateljio se sa njenim kumovima, prijateljima, pa čak i sa njenim sinom:

– Moj sin je jednog dana rekao: „Mama, ti treba da se udaš. Čika Ranko je dobar čovek, ja bih se na tvom mestu udao za njega “ To me je tada nasmejalo, ali pokazalo koliko ga je već osvojio.

Među brojnim pokušajima da je impresionira, Slavica pamti jedan neobičan gest. Ranko joj je preko vozača poslao ključeve potpuno novog BMW-a.

– Bila sam šokirana. Vratila sam i ključeve i automobil. Međutim, nekoliko meseci kasnije našla sam se u situaciji da mi je prevoz bio neophodan. Pozvala sam ga i zamolila da pošalje vozača. Rekao mi je: „Što bi vas vozio vozač kad imate svoj auto?“ Tako je taj automobil na kraju ipak postao moj – sa setnim osemhom priča bivša ministarka.

Ipak, kako kaže, nisu je osvojili skupi pokloni.

– On je vremenom shvatio da put do mog srca nisu luksuzne stvari. Najveći pokloni bili su njegova pažnja i ljubav.

Kafa, doručak i osmeh koji nedostaje. Suze nije mogla da zaustavi dok je govorila je o svakodnevnim ritualima koji su obeležili njihov zajednički život.

– Zamislite 35 godina zajedničkog života. Samo kada nije bio na putu nisam ujutru dobijala kafu i slatko u krevetu. Dok bih ja otišla do kupatila, on bi pripremao doručak. To nije radio iz obaveze, već zato što ga je to činilo srećnim.

NIKO NE VOLI KAO ON

Zastala je na trenutak, pokušavajući da zadrži suze:

– Ako bih izašla iz kuće pa se odmah vratila jer sam nešto zaboravila, njegov osmeh, kada me vidi, bio je kao da se nismo sreli godinama. Danas mi upravo taj osmeh najviše nedostaje.

Ono što je svakoj majci važno, Slavica je dobila od Ranka. Njenog sina iz prvog braka doživljavao je kao svoje dete

– Moj sin, snaha i unuci u njemu su videli oca, dedu i oslonac. Voleli su ga beskrajno – sa setom govori profesorka.

U jednoj rečenici sažela je sve ono što je osećala prema njemu:

– Mislim da niko nije umeo da voli kao on.

U emisiji “U ringu” koja se emituje petkom u 20 sati na Alo! YouTube

kanalu, Slavica Đukić Dejanović govorila je o svim neisplakanim suzama, o bolu o kojem ni sa kim ne možemo da govorimo. O životnim borbama i lomovima i najvažnijoj lekciji koju nas život uči.



