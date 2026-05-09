

Mladići L. B. (21) i A. K. (19) uhapšeni su u Kruševcu zbog postojanja osnova sumnje da su ubili Aleksandra G (22).

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su L. B. (21) i A. K. (19) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo.

Oni se sumnjiče da su sinoć oko 21.40 časova, u jednom gradskom parku u Kruševcu, dvadesetdvogodišnjem mladiću oštrim predmetom naneli više ubodnih rana i pobegli.

Mladić je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici, a policija je intenzivnim radom ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičene.

Kako se navodi u saopštenju, njima je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

Alo/Blic.rs

BONUS VIDEO