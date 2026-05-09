Zemljotres jačine 2,6 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je rano jutros u okolini Beočina, pokazuju podaci Republičkog seizmološkog zavoda.

Potres je zabeležen u 03.53 časova, na dubini od 13 kilometara. Epicentar zemljotresa bio je u blizini Beočina, nedaleko od Novog Sada.

Zemljotresi ove jačine uglavnom ne mogu da izazovu materijalnu štetu, ali ih građani u blizini epicentra mogu osetiti. Iz Republičkog seizmološkog zavoda za sada nema informacija o eventualnim posledicama potresa.

Seizmička aktivnost u Srbiji stabilna

Za beogradske medije o zemljotresima u Srbiji ranije je govorila seizmolog Slavica Radovanović.

Ona je kazala da je od 1929. godine pa do sada zemljotres u Mladenovcu od 3,7 stepeni po Rihteru u Mladenovcu, četvrti jači zemljotres na prostoru Šumadije. Ističe da nema razloga za paniku, da bi gradnje u tom delu Srbije trebalo da su dobre, ali da ovi zemljotresi treba da budu opomena za buduće gradnje i da se ojačaju oni koji treba.

- Oni samo ukazuju da je taj prostor živ, da prosto dugo tu nije bilo zemljotresa takvih magnituda, 20-ak godina. Poslednji su bili 2001. kod Barajeva, a nešto malo pre toga sličnih magnituda kod Azanje i Velike Krsne. Sve ovo govori da je taj prostor živ i da u njemu, a u kojem su se pre stotinak godina događali jaki zemljotresi, mogu da budu generisani takvi - objasnila je Slavica Radovanović za medije.

Ona je podsetila da je 1994. godine bio u Smederevskoj Palanci jačine 3,9, a 2001. u Barajevu od, takođe, 3,7.

- Od 3,6 stepeni po Rihteru bio je 1950. godine skroz južno, blizu Kraljeva, na samoj granici. Dakle zadnjih 70 godina mi tu nismo imali tako jak zemljotres, ako izuzmemo rudničku trusnu oblast. Gledamo samo oblast severno od Rudnika do Beograda. Pre toga, bio je 1929. godine jačine 3,9 kod Smederevske Palanke.. Dakle, to je četvrti najjači zemljotres na prostoru Šumadije za sve ove godine, decenije, a sada ih imamo u 20 godina dva komada - navodi Slavica Radovanović.

Na pitaje da li mora da dođe na postoru Šumadije do jakog zemljotresa ili može ta seizmička aktivnost da se završi sa nekoliko blažih, kaže da će se jak udar sigurno dogoditi odnosno da će se ta seizmička aktivnost završiti velikim udarom.

- Sad je samo pitanje koji vremenski period. To su prosto gde se prelamaju neki regionalni uticaji. Na tom prostoru mora u jednom trenutku da se dogodi jak zemljtres - kaže Slavica Radovanović.

Kaže da nema razloga za paniku, i podseća da smo na tom prostoru imali jake zemljotrese.

- Znamo kako to izgleda. Tu je građevinski gledano, situacija znatno izmenjena. Tu bi trebalo da je dobra gradnja. Prema tome nema nikavog razloga za paniku. Ovo je, prosto, jedna opomen da i ako ima nešto što smo loše sagradili, da se malo popravi, ojača, a da ubuduće isto vodimao računa jer mi imamo zemljotrese. Nismo bez njih - rekla je seizmolog Slavica Radovanović.

