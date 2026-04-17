Heroji ne nose uvek plašt. Neki na svojim leđima nose veliku odgovornost. Teška nosila, rančeve, punu opremu za spasavanje. U ruševinama, vodi, mraku. Na plus 40 ili debelom minusu, ruke ne smeju da se znoje, niti da zadrhte. Za neke od njih, sve je počelo kao dečački san – zvuk sirene, rotacija u noći, odelo vatrogasca u odrazu ogledala. Za druge, to je bio trenutak kada su shvatili da ne mogu da okrenu glavu. Danas, OTIS nije samo organizacija. To je zajednica ljudi koji biraju da pruže ruku kad je najteže.

U dokumentarnom filmu „OTISni se u solidarnost“, zajedničkom projektu Fondacije Mozzart i Invictusa koji su na Petrovaradinu obeležili pet godina saradnje, upoznajemo nasmejane volontere Organizacije za traganje i spasavanje Srbije – ljude koji obezbeđuju sigurnost učesnika najboljih OCR trka u regionu.

„Mi smo prva organizacija koja je sarađivala sa OTIS-om od samog njihovog osnivanja. Koliko smo mi rasli uz pomoć fondacije, toliko je i OTIS napredovao. Mnogo nam znači što su prisutni na svim kontrolnim tačkama, jer učesnici znaju da su bezbedni. U slučaju neke nezgode, izuzetno su agilni i ažurni, što je za nas kao organizatore ključno”, istakao je Nedeljko Rodić iz Invictusa.

Otisovci možda ne nose plašt, ali u crvenim uniformama često izgledaju kao superheroji. Ipak, njihova misija ide kilometrima dalje od starta Invictusa. A njihova priča je filmska.

Zemljotres u Turskoj, crvene COVID zone, pad nadstrešnice…

Volonteri OTIS-a ulazili su u crvene COVID zone, učestvovali u spasilačkim misijama nakon razornog zemljotresa u Turskoj, pada nadstrešnice u Novom Sadu, tragali su za nestalima kada je svaka minuta bolela… Za njih, svaka akcija nosi rizik, ali i nešto mnogo veće – šansu da spasu život.

Upravo su međunarodne misije bile prekretnica koja je OTIS oblikovala u organizaciju kakva je danas – snažnu, posvećenu i spremnu da reaguje u svakom trenutku:

„Mi smo organizacija za spasavanje i traganje Srbije – nacionalna volonterska neprofitna organizacija osnovana da pruža pomoć u vanrednim situacijama. Tu smo da podržimo sistem zaštite i spasavanja i budemo oslonac našim sugrađanima u najtežim trenucima. Sreća koju osetite kada spasite nečiji život je neprocenjiva. Trudimo se da prenesemo to iskustvo na mlađe generacije kako bi oni sutra spasili nečiji život i bili nečiji heroj”, istakao je Dragan Bjelić, predsednik i osnivač OTIS-a.

Volonter Nikolas Vuković je kao mali obožavao vozila sa rotacijama, odela vatrogasaca, a u OTIS-u je probudio dečačke snove. Za Dunju Halilović, empatija i mentalna snaga često znače više od fizičke izdržljivosti. Danas, ova organizacija okuplja sve više žena i muškaraca koji dele istu vrednost – želju da budu tu za druge.

„Kada neko ima volju da radi nešto dobro za zajednicu, sve prepreke se lakše savladaju. Zato pozivam sve dame koje vide sebe u ovom pozivu da nam se pridruže”, ističe Dunja, osnivač i PR OTIS-a.

Donacija Fondacije Mozzart

OTIS danas broji oko 120 članova i svoje programske aktivnosti sprovodi kroz četiri ključne oblasti: spasilačku, zdravstvenu, reagovanje u vanrednim situacijama i međunarodnu pomoć i asistencije u slučaju prirodnih katastrofa na međunarodnom nivou.

„Velika donacija Fondacije Mozzart zaokružila je pomoć tehničkom timu za spasavanje, ne samo za vanredne situacije i nesreće, nego i za trening i obuku novih spasilaca”, poručio je Ivan Raković, potpredsednik i osnivač OTIS-a. „Da biste postali članovi OTIS-a potrebno je da završite ulazne kurseve, kurs medicine, pa kurs za pretragu terena za nestalim licima i završni kurs orijentiringa i topografije. Na taj način stičete pravo da postanete član OTIS-a i učestvujete u svim akcijama tokom godine.”

Poziv novim volonterima

Biti deo OTIS-a nije samo volontiranje. To je odluka da izađeš iz zone komfora. Da reaguješ kada drugi ne mogu. Da budeš nečija nada u najtežem trenutku. Zato ovaj dokumentarac nije samo priča o onima koji već pomažu – već i poziv svima koji žele da budu deo nečega većeg (prijave na LINKU).

„Biti volonter OTIS-a znači izabrati odgovornost, požrtvovanje i timski duh. To je ono što krasi našu zajednicu”, ističe predsednik i osnivač OTIS-a Dragan Bjelić.

Kako poručuju iz OTIS-a, svaka nova ruka znači više spasenih života. OTISni se u solidarnost, jer – not all heroes wear capes. I ti možeš postati nečiji heroj.