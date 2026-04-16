Državljani Srbije, koja ne pripada zemljama Šengena, u Grčkoj, kao i svim ostalim zemljama ove zone, mogu boraviti neprekidno ili tokom više odlazaka 90 dana u periodu u poslednjih 180 dana (šest meseci).

Ali, ukoliko ostanete duže od 90 dana bez vize ili boravišne dozvole, možete dobiti kaznu ili zabranu ulaska u Šengen zonu.

Ovo su sva pravila, kao i kako možete da izračunate koliko vam je ostalo dana boravka uz pomoć "šengenskog kalkulatora".

Takođe i za vlasnike nekretnine u Grčkoj važi isto pravilo, a to je da posedovanje nekretnine ne produžava boravak vlasnika samo po sebi. Zato je potrebno redovno voditi računa o danima boravka.

Šengen pravilo 90/180

Uvek proveravajte poslednjih 180 dana, a ne datum prvog ulaska u Grčku, čak i ako ste više puta izlazili i ulazili.

Period od 180 dana se prilikom svakog sledećeg putovanja gleda unazad tj. unazad od datuma vašeg sledećeg planiranog ulaska u Grčku, ističe portal Grčka info.

Najbolje je da izbrojite koliko ste dana proveli u Grčkoj u poslednjih 180 i znaćete da li vam je ostao neki dan za boravak ili nije.

Takođe, imajte u vidu da je period od 180 dana klizni, tako da bilo koji datum da je u pitanju uvek se proverava tih poslednjih 180 dana.

Šengenski kalkulator

Turisti koji ostaju duže i vlasnici stanova u Grčkoj često su zbunjeni ovim pravilom i nisu sigurni kako da izračunaju kada najkasnije treba da izađu iz zemlje.

Naime, u polja unosite datume ulaska u Grčku nakon čega će vam kalkulator izračunati preostali broj dana koji možete provesti u Grčkoj ili bilo kojoj drugoj zemlji Šengena tj. koji je poslednji datum da izađete iz nje.

Ako ste više puta ulazili u Grčku unesite sve datume ulaska hronološkim redom.

Kako na granici znaju koliko ste dugo bili u Grčkoj

Prekoračeni boravak nikada ne ostaje neprimećen. Na pasošu ćete dobiti pečat pri ulasku i izlasku iz zemlje, a kompjuter će službenicima na graničnom prelazu pokazati koliko dugo ste boravili u Grčkoj.

Namerno ili nenamerno, prekoračenje boravka ne ostaje nekažnjeno, a kazna može biti deportacija ili čak zabrana ulaska u Šengen zonu na određeno vreme.

Konkretno u Grčkoj kazne za prekoračenje 90-dnevnog perioda se kreću od 600 do 1.200 evra.

Ako niste u mogućnosti da izađete iz Grčke pre isteka od 90 dana i želite da se prijavite za produženje boravka, morate kontaktirati najbliži Biro za strance najmanje dve nedelje ranije.

Važno upozorenje

Takođe, imajte u vidu da pravilo 90/180 dana važi za sve zemlje šengenske zone.

To znači da se dani provedeni u Grčkoj računaju zajedno sa boravkom u drugim državama Šengena, te prilikom računanja koliko vam je dozvoljenih dana ostalo boravka u zemljama Šengena, nemojte da zaboravite na sva putovanja koja ste imali u poslednjih 180 dana.

Tri boravišne dozvole u Grčkoj za Srbe

Državljani Srbije mogu boraviti u Grčkoj na tri osnovna načina:

Kratkoročni boravak (do 90 dana u periodu od šest meseci) – bez vize i obaveze boravišne dozvole

Privremeni boravak (duži od 90 dana, ali kraći od pet godina) – na osnovu posla, studija, investicija itd.

Stalni boravak i državljanstvo (posle pet do sedam godina legalnog boravka)

Opšte pravilo glasi da državljani Srbije mogu boraviti u Grčkoj do 90 dana u periodu od šest meseci bez potrebe za vizom. Ovo je standardno pravilo koje važi za zemlje Šengenskog sporazuma.

Međutim, ukoliko planirate da boravite u Grčkoj duže od tri meseca neophodno je podneti zahtev za nacionalnu vizu (D) u Ambasadi Grčke u Beogradu. Nakon toga, u Grčkoj možete podneti zahtev za boravišnu dozvolu, zavisno od osnova boravka.

Alo.rs/Grčka info