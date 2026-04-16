JKP "Parking servis“ apeluje na sve građane, predstavnike firmi i organizacija da blagovremeno pomere svoja vozila sa nove trase Beogradskog maratona, zakazanog za subotu i nedelju, 18. i 19. april. Parkiranje vozila na trasi polumaratona i maratona neće biti dozvoljeno u vreme održavanja ove manifestacije.

Kako ističu u saopštenju, vozila koja ne budu uklonjena sa trase polumaratona i maratona najkasnije u petak, 17. aprila, do 22 časa izmestiće ekipe "Parking servisa“, u saradnji sa saobraćajnom policijom. Automobili će biti izmešteni na prvo slobodno parking mesto van trase maratona, radi pripreme staze i bezbednosti svih učesnika manifestacije.

Vozačima, koji nisu stigli da pomere svoje vozilo sa trase polumaratona i maratona, a imaju instaliranu aplikaciju za mobilne telefone "Parking servis“, sa unetom registarskom oznakom vozila, stići će obaveštenje o lokaciji na koju je automobil premešten.

Sve informacije o premeštenim vozilima vozači mogu da dobiju i putem telefona servisnog centra Grada Beograda 11-0-11, saopštili su iz JKP "Parking servis“ .