Miroslava Stevanović je žena čije se ime možda ne čuje često, ali se njena dela osećaju svakoga dana. Već više od dve decenije volontira u Crvenom krstu, i to veoma posvećeno, kao neko ko ne traži priznanje, već priliku da pomogne. Iako tu nije zaposlena, dolazi svakodnevno, među prvima, kao da je to njen životni poziv.

Sa osmehom koji uliva sigurnost i toplinu, Miroslava je postala oslonac mnogima. Korisnici je doživljavaju kao nekoga ko im, osim obroka, daruje i veru u bolje sutra.

- Više od 20 godina volontiram. Prvo je volontirao moj muž, pa onda ja. To me malo motivisalo, ali me motivišu i ovi predivni ljudi ovde od direktora, šefica, do kuvarica. Svi su divni, ovde se osećam kao u svojoj kući - rekla je za RINU Miroslava Stevanović.

Njena svakodnevica odvija se u kuhinji, gde sa istom pažnjom priprema svaki obrok, ali i u svakom susretu sa ljudima kojima je pomoć potrebna.

- Ovde kuvamo razna jela, danas makarone sa mlevenim mesom. Ono što je važno istaći jeste da kod nas nema obroka bez mesa. Jedan dan je grašak, pilav, pasulj sa slaninom i tako dalje. Trudim se da svakom podarim osmeh, svi zaslužuju da budu ispoštovani i da imaju kvalitetan obrok. Volela bih da još neku godinu volontiram, bar još desetak - kroz osmeh kaže ova dobra žena.

Koliko je njen doprinos značajan, potvrđuju i kolege iz Crvenog krsta, koji ističu da je Miroslava nezamenljiv deo njihovog tima.

- Mira, to je žena bez koje ne možemo da zamislimo nijedan dan. Ona, pored čarobnog osmeha i pažnje koju ukazuje korisnicima, svoju ljubav ugradi u svako jelo. Zato su naša jela veoma ukusna. To može biti poruka sada oko Vaskrsa, da treba da budemo dobri bez razloga, ponekad i bez novčane nadoknade, što je danas retko. Ona je žena punog srca i pune duše. Čovek je zadovoljniji kada pomaže drugome, kada pruži ruku onda kada je najpotrebnije. Treba pomoći, posebno onima koji nisu u mogućnosti da brinu o sebi onako kako bi želeli - zaključila je Nataša Cvijović, sekretar Crvenog krsta u Čačku.

U vremenu kada se vrednosti često mere materijalnim, Miroslava podseća da su najveća bogatstva ona koja se ne vide, i kao što je rekao Duško Radović „Budite dobri bez razloga”, jer upravo ljudi poput Mirtoslave čine da ovaj svet da bude i ostane mesto vere i nade.

