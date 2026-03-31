Akcija je organizovana povodom obeležavanja Međunarodnog dana šuma, koji se širom sveta obeležava kako bi se podigla svest o značaju šuma i njihovoj ulozi u očuvanju i zaštiti životne sredine.

Zaposleni kompanije Imlek imali su priliku da zajedno sa PD „Srbijašume“ doprinesu ovoj inicijativi pošumljavanja topole koja ima za cilj podizanje svesti o važnosti pošumljavanja, očuvanja i zaštite životne sredine i društveno odgovornom ponašanju, koje predstavljaju važne stubove Imlekovog poslovanja. Jedan hektar zasada topole može da veže između 10 i 15 tona ugljen-dioksida godišnje, čime se doprinosi smanjenju negativnog uticaja klimatskih promena i poboljšanju kvaliteta vazduha.

„U kompaniji Imlek verujemo da odgovorno poslovanje podrazumeva i aktivan doprinos očuvanju životne sredine i razvoju zajednice u kojoj poslujemo. Akcija pošumljavanja koju sprovodimo predstavlja jedan od konkretnih koraka u tom pravcu. Sadnjom novih stabala topole doprinosimo unapređenju lokalnog ekosistema, očuvanju prirodnih resursa i stvaranju zdravijeg okruženja za buduće generacije. Posebno nam je drago što u ovakvim inicijativama učestvuju i naši zaposleni, jer verujemo da zajedničkim angažmanom možemo da damo stvaran i dugoročan doprinos zaštiti prirode“, izjavila je Marija Malović, regionalni menadžer komunikacija i korporativnih poslova u kompaniji Imlek.

„Ova aktivnost predstavlja primer uspešne međuinstitucionalne saradnje i zajedničkog delovanja u cilju unapređenja stanja životne sredine. Pošumljavanje ima višestruki značaj, pošto doprinosi očuvanju biodiverziteta, unapređenju kvaliteta vazduha, zaštiti zemljišta, kao i ublažavanju posledica klimatskih promena. Posebno je značajno istaći da zasadi topole imaju važnu ulogu u apsorpciji ugljen-dioksida, čime direktno utiču na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte“, izjavio je dr Zvonimir Baković iz Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine pri PD “Srbijašume“.

Kompanija Imlek nastaviće i u narednom periodu da pokreće i podržava inicijative usmerene na očuvanje prirodnih resursa i unapređenje životne sredine, sa ciljem da ovakve aktivnosti dugoročno doprinesu održivom razvoju i kvalitetu života u našem okruženju.