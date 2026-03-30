Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje pretnju bombom upućenu redakciji Kurira i zahteva od nadležnih organa hitnu identifikaciju, ali i strogo kažnjavanje odgovornih lica, navodi se u saopštenju ANS.

- Ovakvi brutalni pritisci direktno ugrožavaju bezbednost medijskih radnika i predstavljaju nedopustiv napad na slobodu informisanja. Asocijacija novinara Srbije izražava solidarnost sa kolegama koji su bili prinuđeni da napuste svoja radna mesta i insistira da država pokaže nultu toleranciju prema ovakvim vidovima zastrašivanja - napominje se u saopšenju i dodaje:

- Neophodno je da se počinioci hitno procesuiraju kako bi se poslala jasna poruka da su napadi na sve medijske radnike apsolutno neprihvatljivi.