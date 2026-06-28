OVAN

POSAO: Prilično ste teški za saradnju. Tvrdoglavo se borite za svoje ideje i ciljeve tako da je prilično teško uspostaviti bilo kakav kompromisni dogovor. Rešili ste da bude kako vi želite.

LJUBAV: Emocije su proradile i voljenu osobu stavljate na pijedestal. Vaše mišljenje nije realno, ali toliko ste zaljubljeni da nijedna osoba ne želi da vam otvara oči u ovom trenutku.

ZDRAVLJE: Kada je fizičko zdravlje u pitanju mogući su problemi sa kostima i disajnim organima. U pitanju su hronični zdravstveni problemi na koje više ne obraćate pažnju.

BIK

POSAO: Odnos sa kolegama nije najbolji. Prilično ste tvrdoglavi i ne odustajete od svojih ideja. Nadređena osoba pokušava da vas objasni neke stvari, ali joj vi to ne dopuštate.

LJUBAV: Odličan dan za novo poznanstvo. Do njega dolazi preko posla. Ono što vam se dopada je način razmišljanja druge strane. Zanimljivo vam je da neko deli vaše mišljenje.

ZDRAVLJE: Bešika i bubrezi su prilično osetljivi. Problemi se mogu manifestovati na taj način što ćete često ići u toalet. Bilo bi dobro da odmah krenete da rešavate ovaj problem.

BLIZANCI

POSAO: Prilično ste vredni, prilagodljivi i postižete zapažene rezultate. Dobijate javnu pohvalu koju ne očekujete. Jako vam prija što su vaš trud i znanje zapaženi.

LJUBAV: Imate simpatiju koju pokušavate bolje da upoznate. Insistirate na komunikaciji koju druga strana prihvata. Oduševljava vas što imate mnogo zajedničkih interesovanja.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa bubrezima i eleminatornim sistemom. Delujete pasivno, kao da vas je sramota da potrazite pomoć. Ne reagujete odmah na zdravstvene simptome.

RAK

POSAO: Očekuje vas otkazivanje sastanka sa poslovnim partnerom. U suštini niste mnogo očekivali od toga, ali opet vam je teško što je lepa poslovna prilika propuštena.

LJUBAV: Nema pozitivnih dešavanja na polju ljubavi. Niti se trudite da upoznate nekog novog niti se angažujete oko postojećeg partnera. Emotivno ste neispunjeni.

ZDRAVLJE: Digestivni sistem je prilično osetljiv. Pripazite na ishranu. Postoji mogućnost da vam neka hrana ne odgovara pa može doći do nadutosti. Proverite rok trajanja namirnica.

LAV

POSAO: Prilično ste zainteresovani za saradnju sa strancima. Pokušavate da ih animirate. Želite da uđete u zajednički poslovni projekat, ali sa njihove strane nema interesovanja.

LJUBAV: Bračni odnos nije harmoničan. Imate utisak kao da proveravate sa drugom stranom ko je jači i čija reč će biti poslednja. Izgubili ste osećaj da ste zajedno, da ste deo tima.

ZDRAVLJE: Kosti su prilično osetljive. Moguć je bol u zglobovima ili leđima, a uzrok može biti okoštavanje. Bilo bi dobro da uvedete redovne fizičke vežbe u svoju svakodnevnicu.

DEVICA

POSAO: Odnos sa kolegama je prilično napet. Ne ponašate se kao da radite zajedno, nego kao da ste jedni protiv drugih. Takmičarski ste raspoloženi i zbog toga posao trpi.

LJUBAV: Odličan dan za novo poznanstvo. Novi poznanik ostavlja odličan utisak svojom autoritativnom pojavom. Dopada vam se smirenost kojom zrači. Želite da ga vidite ponovo.

ZDRAVLJE: Ugroženi su srce, nervi i pritisak. U pitanju su hronični problemi koji iznenada nastaju, kratko traju i onda se povlače. Zabrinuti ste, jer se simptomi pojavljuju neočekivano.

VAGA

POSAO: Zadovoljni ste kako se razvija poslovni projekat. Tražite od nadređenog da vam dopusti neke izmene i on vam to dopušta. Prija vam što druga strana ima poverenje u vas.

LJUBAV: Svesni ste da je veza u krizi. Donosite odluku da je vreme da se problemi konačno reše i da se veza vrati na pravi put. Razgovor sa partnerom ne daje željene rezultate.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Ukoliko ste na nekoj terapiji lekovi pozitivno deluju i drže probleme pod kontrolom. Bilo da ste na terapiji ili ne osećate se jako dobro.

ŠKORPIJA

POSAO: Prilično ste zainteresovani da obnovite poslovnu saradnju sa bivšim saradnikom koga prilično cenite. Druga strana je iznenađena ponudom i totalno nezainteresovana.

LJUBAV: Osećate se umorno. Nemate snagu za svakodnevne porodične obaveze. Partner vidi da vam nije dobro i preuzima i vaše obaveze. Želi da vam pomogne i pruža vam podršku.

ZDRAVLJE: Prilično ste malaksali. Ne ide vas se kod lekara pa pokušavate da sami sebi pomognete. Imate utisak da ste iscrpljeni i da će vam biti bolje posle odmora i sna.

STRELAC

POSAO: Potraga za poslom je urodila plodom. Na razgovoru za posao ostavljate odličan utisak i druga strana izjavljuje da računa na uspešnu buduću saradnju sa vama.

LJUBAV: Fokusirani ste na bračnu partnerku. Očigledno je da ima problema i da je zbog njih razdražljiva. Međutim, ne želi da priča o svojim problemima sa vama što vam smeta.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na ishranu. Postoji mogućnost problema sa povišenim šećerom. Bilo bi dobro da povedete računa o izboru namirnica i da povećate fizičku aktivnost.

JARAC

POSAO: Poslovni sastanak i početak saradnje na koju ste računali se otkazuje. Neraspoloženi ste zbog toga jer ste očekivali da će zajednički projekat doneti veći uspeh i profit.

LJUBAV: Pred vama je novo poznanstvo. Druga strana deluje prilično hladno, ali vas to ne odbija. Sami ste skloni takvim nastupima i znate da to nema veze sa unutrašnjom toplinom.

ZDRAVLJE: Napeti ste. Potrebno vam je da se opustite. Najbolja stvar koju možete da uradite za sebe je da izađete sa prijateljima na večeru. Prijatna atmosfera i jelo vas opuštaju.

VODOLIJA

POSAO: Dobijate povoljne vesti vezane za uzimanje kredita. Zbog loših finansija ste pod stresom, tako da se sada konačno opuštate. Planirate detaljno u šta ćete uložiti novac.

LJUBAV: Komunikacija sa partnerom je puna izazova. Ne samo da se ne razumete i ne podržavate jedno drugo već postajete ravnodušni na ono što partner želi da vam kaže.

ZDRAVLJE: Bešika je prilično osetljiva. Pokušavate da sakrijete i minimalizujete problem, ali su simptomi prisutni. Na kraju ipak odlučujete da potražite savet i pomoć lekara.

RIBE

POSAO: Bez obzira što trenutni rezultati nisu najbolji, verujete da ste u mogućnosti da ih popravite. Intuicija vam govori da će upornost da urodi plodom i da ćete biti zadovoljni.

LJUBAV: Jako ste se vezali za partnera. Imate utisa da ne možete jedan dan da provedete bez njega. Druga strana ljubavi je vaša ljubomora. Jako ste plašite da ga ne izgubite.

ZDRAVLJE: Mogući su hronični problemi sa pritiskom, nervima i srcem. Lekovi su vam pri ruci pa u slučaju bilo kakvih simptoma reagujete brzo. Jako je bitno da se oslobodite stresa.