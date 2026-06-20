Međutim, jedna žena pokazala je da uz malo mašte i truda čak i obično deblo može postati prava atrakcija u bašti.

Njena kreativna ideja privukla je pažnju brojnih ljubitelja uređenja dvorišta i pokazala da od naizgled bezvrednih stvari mogu nastati prava mala umetnička dela.

Muž posekao drvo, a njoj sinula genijalna ideja

Sve je počelo kada je njen suprug odlučio da poseče oronulo drvo u dvorištu. Dok je većina stabla uklonjena, ona ga je zamolila da ostavi deblo.

Ljubav prema ručnim radovima i preuređivanju starih predmeta inspirisala ju je da od ostatka drveta napravi nešto potpuno nesvakidašnje.

Napravila bajkovitu baštensku kućicu

Uz nekoliko drvenih dasaka i malo truda, deblo je pretvorila u dekorativnu kućicu koja izgleda kao da je izašla iz dečje bajke.

Na vrhu je postavljen mali drveni krov, dok su na stablu napravljeni ukrasni prozori i vrata. Kako bi ceo prizor bio još lepši, dodala je cveće i nekoliko dekorativnih detalja.

Posebnu pažnju privukao je baštenski patuljak koji je upotpunio čarobni izgled novog kutka u dvorištu.

Ideja koja može da ulepša svaku baštu

Ovakvi projekti postaju sve popularniji među ljubiteljima baštovanstva i „uradi sam“ dekoracije jer omogućavaju da se prirodni materijali iskoriste na kreativan način.

Umesto da se stari panjevi i debla uklanjaju, mogu postati zanimljiv ukras koji će privlačiti poglede i dati poseban šarm dvorištu.

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Kako da iskoristite staro drvo u svom dvorištu?

Ako imate staro stablo koje planirate da uklonite, razmislite o nekim od ovih ideja:

  • napravite dekorativnu baštensku kućicu
  • pretvorite panj u saksiju za cveće
  • napravite sto ili klupu za dvorište
  • iskoristite deblo kao držač za biljke
  • kreirajte kutak za baštenske figurice

Ponekad je potrebno samo malo kreativnosti da ono što deluje kao otpad postane najlepši detalj u vašoj bašti.