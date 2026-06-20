Međutim, jedna žena pokazala je da uz malo mašte i truda čak i obično deblo može postati prava atrakcija u bašti.

Njena kreativna ideja privukla je pažnju brojnih ljubitelja uređenja dvorišta i pokazala da od naizgled bezvrednih stvari mogu nastati prava mala umetnička dela.

Muž posekao drvo, a njoj sinula genijalna ideja

Sve je počelo kada je njen suprug odlučio da poseče oronulo drvo u dvorištu. Dok je većina stabla uklonjena, ona ga je zamolila da ostavi deblo.

Ljubav prema ručnim radovima i preuređivanju starih predmeta inspirisala ju je da od ostatka drveta napravi nešto potpuno nesvakidašnje.

Napravila bajkovitu baštensku kućicu

Uz nekoliko drvenih dasaka i malo truda, deblo je pretvorila u dekorativnu kućicu koja izgleda kao da je izašla iz dečje bajke.

Na vrhu je postavljen mali drveni krov, dok su na stablu napravljeni ukrasni prozori i vrata. Kako bi ceo prizor bio još lepši, dodala je cveće i nekoliko dekorativnih detalja.

Posebnu pažnju privukao je baštenski patuljak koji je upotpunio čarobni izgled novog kutka u dvorištu.

Ideja koja može da ulepša svaku baštu

Ovakvi projekti postaju sve popularniji među ljubiteljima baštovanstva i „uradi sam“ dekoracije jer omogućavaju da se prirodni materijali iskoriste na kreativan način.

Umesto da se stari panjevi i debla uklanjaju, mogu postati zanimljiv ukras koji će privlačiti poglede i dati poseban šarm dvorištu.

Kako da iskoristite staro drvo u svom dvorištu?

Ako imate staro stablo koje planirate da uklonite, razmislite o nekim od ovih ideja:

napravite dekorativnu baštensku kućicu

pretvorite panj u saksiju za cveće

napravite sto ili klupu za dvorište

iskoristite deblo kao držač za biljke

kreirajte kutak za baštenske figurice

Ponekad je potrebno samo malo kreativnosti da ono što deluje kao otpad postane najlepši detalj u vašoj bašti.