Međutim, jedna žena pokazala je da uz malo mašte i truda čak i obično deblo može postati prava atrakcija u bašti.
Njena kreativna ideja privukla je pažnju brojnih ljubitelja uređenja dvorišta i pokazala da od naizgled bezvrednih stvari mogu nastati prava mala umetnička dela.
Muž posekao drvo, a njoj sinula genijalna ideja
Sve je počelo kada je njen suprug odlučio da poseče oronulo drvo u dvorištu. Dok je većina stabla uklonjena, ona ga je zamolila da ostavi deblo.
Ljubav prema ručnim radovima i preuređivanju starih predmeta inspirisala ju je da od ostatka drveta napravi nešto potpuno nesvakidašnje.
Napravila bajkovitu baštensku kućicu
Uz nekoliko drvenih dasaka i malo truda, deblo je pretvorila u dekorativnu kućicu koja izgleda kao da je izašla iz dečje bajke.
Na vrhu je postavljen mali drveni krov, dok su na stablu napravljeni ukrasni prozori i vrata. Kako bi ceo prizor bio još lepši, dodala je cveće i nekoliko dekorativnih detalja.
Posebnu pažnju privukao je baštenski patuljak koji je upotpunio čarobni izgled novog kutka u dvorištu.
Ideja koja može da ulepša svaku baštu
Ovakvi projekti postaju sve popularniji među ljubiteljima baštovanstva i „uradi sam“ dekoracije jer omogućavaju da se prirodni materijali iskoriste na kreativan način.
Umesto da se stari panjevi i debla uklanjaju, mogu postati zanimljiv ukras koji će privlačiti poglede i dati poseban šarm dvorištu.
Kako da iskoristite staro drvo u svom dvorištu?
Ako imate staro stablo koje planirate da uklonite, razmislite o nekim od ovih ideja:
- napravite dekorativnu baštensku kućicu
- pretvorite panj u saksiju za cveće
- napravite sto ili klupu za dvorište
- iskoristite deblo kao držač za biljke
- kreirajte kutak za baštenske figurice
Ponekad je potrebno samo malo kreativnosti da ono što deluje kao otpad postane najlepši detalj u vašoj bašti.
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