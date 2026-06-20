Njegova objava na Reditu izazvala je veliku pažnju korisnika, a mnogi su se iznenadili iskrenošću kojom je opisao osećaj nepripadanja, usamljenosti i nerazumevanja koje, kako tvrdi, prati gotovo ceo život.

„Nikada se nisam osećao kao kod kuće“

Mladić navodi da, iako živi u Beogradu, ne oseća posebnu vezanost ni za prestonicu ni za rodni grad.

„Imam 26 godina i nikada se nisam osećao kao kod kuće niti dobrodošlim u Srbiji. Trudio sam se da razumem i zavolim svoju zemlju, kulturu i religiju, ali jednostavno ne osećam povezanost“, napisao je.

Dodaje da ne prati sport, ne sluša domaću muziku i da se ne pronalazi u temama koje često dominiraju svakodnevnim razgovorima.

Teško pronalazi prijatelje i partnerku

Kako kaže, zbog stavova koje drugi često smatraju neobičnim ili kontroverznim, teško ostvaruje bliska prijateljstva.

„Nemam devojku ni suprugu. Teško nalazim ljude koji me razumeju, a još teže osobu sa kojom bih mogao da gradim vezu“, objasnio je.

Ističe da ne izlazi u klubove i na splavove, kao i da ga ne privlači način zabave koji je popularan među njegovim vršnjacima.

Diplomirao IT i traži posao

Mladić je nedavno završio fakultet iz oblasti informacionih tehnologija i trenutno traži zaposlenje.

Njegova želja je da radi kao programer, razvija veb-sajtove i aplikacije i učestvuje u IT projektima.

Ipak, priznaje da ga više od profesionalnih izazova opterećuje osećaj usamljenosti i pitanje da li bi život u drugoj zemlji mogao da mu donese veće zadovoljstvo.

Komentari puni podrške

Za razliku od očekivanja da će naići na kritike, veliki broj korisnika pružio mu je podršku.

Neki su mu savetovali da ode u inostranstvo i proveri da li će se tamo osećati bolje, dok su drugi priznali da dele slična osećanja i da se i sami često osećaju kao da ne pripadaju sredini u kojoj žive.

„Idi i probaj. Uvek možeš da se vratiš“, glasio je jedan od komentara koji je dobio najveću podršku.

Drugi su isticali da nije neobično osećati se drugačije od većine i da mnogi ljudi pronalaze svoje okruženje tek nakon preseljenja, promene posla ili upoznavanja novih ljudi.

Pitanje koje muči mnoge mlade

Iako je njegova objava izazvala različite reakcije, otvorila je temu o kojoj se sve češće govori među mladima – osećaj nepripadanja, potraga za istomišljenicima i dilema da li sreću treba tražiti u drugoj sredini.

Da li je rešenje odlazak ili pronalaženje svog kruga ljudi bez promene adrese, pitanje je na koje svako mora sam da pronađe odgovor.