Umesto teških i intenzivnih parfema, sve veći broj ljudi bira kompozicije koje pružaju osećaj čistoće, svežine i lakoće.

Ove sezone posebno se izdvajaju citrusne, tropske i cvetne note, koje dominiraju u novim parfemskim kolekcijama i trendovima.

Citrusne note, poput limuna, bergamota, grejpfruta i pomorandže, već godinama važe za letnji klasik. Njihova svežina i energičan karakter čine ih idealnim izborom za dnevnu upotrebu, naročito tokom visokih temperatura. Često se kombinuju sa nežnim cvetnim akordima, čime se dobija lagan, elegantan i prijatan miris koji ne opterećuje.

Sve veću popularnost ima i kokos, koji parfemima daje prepoznatljivu tropsku notu. Ova aroma asocira na more, sunce i odmor, a zbog svoje kremaste i tople strukture često se koristi u kombinaciji sa voćnim i laganim cvetnim mirisima. Kokosovi parfemi posebno su popularni među ljubiteljima egzotičnih i opuštajućih aroma.

Među cvetnim notama i dalje dominira jasmin, koji važi za bezvremenski klasik u parfimeriji. Njegov miris je istovremeno svež, ženstven i sofisticiran, a u letnjim mesecima postaje još izraženiji na koži. Jasmin se često kombinuje sa belim cvećem ili citrusnim notama kako bi se postigla uravnotežena i lagana kompozicija.

Pored glavnih trendova, ove sezone popularnost beleže i druge mirisne note. Gardenija donosi bogat i intenzivan cvetni karakter, sandalovina pruža toplinu i drvenaste tonove, dok hibiskus unosi tropsku svežinu u parfemske kompozicije. Frezija je takođe sve češći izbor zbog svoje nežne i lagane cvetne note, dok se amber najčešće koristi u večernjim parfemima zbog svoje topline i elegancije.

Savremeni trendovi u parfimeriji sve više naglašavaju prirodnost i suptilnost. Umesto jakih i nametljivih mirisa, popularni su parfemi koji se stapaju sa kožom i ostavljaju diskretan, ali prepoznatljiv trag.

Sve češće se primenjuje i pristup slojevitog mirisanja, gde se parfemi kombinuju sa losionima i sprejevima za telo, kako bi se postigao dugotrajan efekat bez preterane intenzivnosti. Ideja je da miris postane deo ličnog stila, a ne dominantan element, ostavljajući prijatan i nenapadan utisak tokom celog dana.