Njegov video brzo je postao viralan, a hiljade korisnika društvenih mreža požurile su da pogledaju reakciju koja je mnoge nasmejala do suza.

Na snimku se vidi kako pažljivo prati utakmicu i pokušava da pročita prezimena igrača hrvatske reprezentacije. Međutim, već nakon nekoliko pokušaja postalo je jasno da mu izgovor ne ide baš najbolje. Zbunjen neobičnim kombinacijama slova i glasova na koje nije navikao, u jednom trenutku postavio je pitanje koje je ubrzo postalo glavna tema u komentarima.

„Jesu li oni ozbiljni?“, upitao je kroz smeh dok je pokušavao da izgovori neka od prezimena hrvatskih reprezentativaca.

Posebno su ga zbunila prezimena koja se završavaju na nastavak „ić“. Ovaj sufiks veoma je čest u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ali Amerikancu je zvučao potpuno neobično. Upravo zbog toga počeo je da pravi razne asocijacije i poređenja koja su nasmejala publiku.

U jednom trenutku uporedio je prezimena hrvatskih fudbalera sa naslovom popularnog Diznijevog animiranog filma „Lilo i Stič“. Nakon toga nastavio je da nabraja druge reči i nazive koji su ga podsećali na prezimena igrača, tvrdeći da mu zvuče kao nasumično spojeni nazivi likova iz crtanih filmova.

Njegova reakcija ubrzo je prikupila veliki broj pregleda, lajkova i komentara. Mnogi korisnici iz regiona priznali su da im je video bio veoma zabavan, dok su drugi pokušali da objasne zbog čega stranci često imaju poteškoća sa izgovorom imena i prezimena sa Balkana.

Nije tajna da glasovi poput „č“, „ć“, „š“, „ž“ i „dž“ predstavljaju veliki izazov ljudima kojima slovenski jezici nisu maternji. Dodatni problem predstavlja činjenica da brojna prezimena imaju slične završetke, pa strancima često zvuče gotovo identično.

U komentarima su se javili i brojni korisnici iz drugih zemalja koji su priznali da imaju sličan problem. Neki su naveli da nikada nisu sigurni kako pravilno da izgovore pojedina prezimena sportista iz Hrvatske, Srbije ili Bosne i Hercegovine, dok su drugi istakli da upravo zbog toga često dolazi do simpatičnih grešaka tokom sportskih prenosa.

Ovo nije prvi put da prezimena sportista sa prostora bivše Jugoslavije privuku pažnju stranaca. Tokom velikih sportskih događaja redovno se pojavljuju snimci navijača, komentatora i novinara koji pokušavaju da pravilno izgovore prezimena poznatih fudbalera, košarkaša i tenisera. Takvi video-snimci gotovo uvek izazovu mnogo reakcija jer pokazuju koliko jezik i izgovor mogu da budu izazovni ljudima koji dolaze iz potpuno drugačijeg govornog područja.

Iako je Amerikancu izgovor predstavljao problem, većina korisnika njegove komentare nije shvatila kao uvredu. Naprotiv, mnogi su ocenili da je reč o bezazlenoj i duhovitoj reakciji koja pokazuje koliko različiti jezici mogu da zvuče neobično onima koji ih prvi put čuju.

Upravo zato njegov snimak i dalje kruži društvenim mrežama, gde nastavlja da prikuplja preglede i komentare ljudi koji se zabavljaju pokušavajući da zamisle kako naša imena i prezimena zvuče nekome ko dolazi sa drugog kraja sveta.