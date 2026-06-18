Zelena salata važi za jednu od najpopularnijih i najjednostavnijih kultura za uzgoj u bašti, ali mnogi baštovani često nisu sigurni kada je pravi trenutak za njenu berbu. Iako deluje kao jednostavan posao, prerano ili prekasno sečenje može značajno uticati na ukus i kvalitet listova.

Stručnjaci ističu da biljka sama pokazuje kada je dostigla idealnu fazu za berbu, a dovoljno je obratiti pažnju na nekoliko važnih pokazatelja.

Salata brzo raste, pa je važno pratiti njen razvoj

Jedna od najvećih prednosti zelene salate jeste to što se može uzgajati tokom gotovo cele godine, uz pravilan izbor sorti prilagođenih vremenskim uslovima.

Iskusni baštovani često je seju na svake dve do tri nedelje kako bi imali kontinuiran prinos tokom cele sezone. Za uzgoj na otvorenom prostoru najčešće se preporučuje setva od februara do septembra.

Zbog brzog razvoja biljke, neophodno je redovno pratiti njen rast kako ne bi prešla optimalnu fazu za berbu.

Kako prepoznati da je salata spremna za branje?

Prvi znak zrelosti jeste veličina listova. Kada dostignu dužinu između 12 i 20 centimetara, što se najčešće događa oko mesec dana nakon setve, salata je spremna za berbu.

Ukoliko se predugo ostavi u bašti, biljka može da počne da formira cvetnu stabljiku. Tada listovi postaju tvrđi, vlaknastiji i dobijaju karakterističan gorak ukus.

Kod glavate salate važna je čvrstina glavice

Sorte poput puterice ili ajzberg salate beru se tek kada formiraju kompaktnu i čvrstu glavicu.

Jednostavan test je lagani pritisak rukom. Ako je glavica čvrsta na dodir, spremna je za berbu. Ukoliko deluje mekano i lako se sabija pod prstima, potrebno je sačekati još nekoliko dana da potpuno sazri.

Lisnate sorte mogu da daju više berbi

Kod lisnatih sorti, kao što su rukola, valerijana i mlado zelje, berba može da počne čim spoljašnji listovi dostignu dužinu od oko 10 do 12 centimetara.

Najbolje rezultate daje berba u ranim jutarnjim satima, kada su listovi puni vlage i najhrskaviji. Preporučuje se korišćenje čistog i oštrog noža, dok koren treba ostaviti u zemlji.

Na taj način biljka nastavlja da raste i formira nove listove, pa je moguće obaviti više uzastopnih berbi bez potrebe za ponovnom setvom.

Greška koja može pokvariti ukus salate

Najčešća greška baštovana jeste odlaganje berbe. Kada salata uđe u fazu cvetanja, energiju usmerava na stvaranje semena, zbog čega listovi gube nežnu teksturu i postaju gorči.

Zato stručnjaci savetuju da se biljka redovno kontroliše i bere čim dostigne optimalnu veličinu, kako bi se sačuvali svežina, hrskavost i pun ukus po kojima je zelena salata poznata.