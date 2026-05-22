Mnogi su primetili da hirurzi i medicinsko osoblje u operacionim salama gotovo uvek nose plave ili zelene uniforme. Iako deluje kao estetski izbor, razlog za to zapravo je veoma praktičan i direktno povezan sa radom tokom operacija.

Stručnjaci objašnjavaju da ove boje pomažu hirurzima da bolje vide krv, smanje zamor očiju i lakše uoče važne detalje tokom zahvata.

Nekada su lekari nosili bele mantile

Medicinsko osoblje nekada je gotovo isključivo nosilo bele uniforme i mantile, jer se bela boja povezivala sa čistoćom i sterilnošću.

Međutim, početkom 20. veka lekari su primetili da jaka bela boja pod svetlima operacionih sala može da izazove zamor očiju, posebno tokom dugotrajnih operacija.

Problem nastaje kada hirurzi satima gledaju u crvenu boju krvi i tkiva, a zatim skrenu pogled ka belim površinama. Tada može doći do privremenog efekta zaslepljenja i otežanog fokusa.

Plava i zelena su suprotnost crvenoj boji

Glavni razlog zbog kojeg su uvedene plave i zelene uniforme jeste činjenica da se te boje nalaze na suprotnoj strani spektra u odnosu na crvenu boju krvi.

Zahvaljujući tome, hirurzi lakše razlikuju nijanse crvene tokom operacije i bolje primećuju promene na tkivu i krvnim sudovima.

Student urologije Hanter Norton slikovito je objasnio ovaj efekat:

„Ako imamo krv na crvenoj odori, mislite li da bismo to mogli dobro da vidimo?“

Oči se manje zamaraju tokom operacije

Tokom višesatnih operacija oči hirurga neprestano su izložene crvenim tonovima krvi i tkiva, što dovodi do zamora vida.

Plava i zelena boja pomažu očima da se lakše prilagode i „odmore“, pa medicinsko osoblje može duže da ostane fokusirano i precizno tokom zahvata.

Stručnjaci navode da ove boje čak poboljšavaju sposobnost razlikovanja različitih nijansi crvene, što može biti veoma važno tokom komplikovanih operacija.

Boje koje imaju i psihološki efekat

Osim praktične funkcije, plava i zelena imaju i psihološki efekat.

Ove boje deluju umirujuće i na medicinsko osoblje i na pacijente, zbog čega se često koriste u bolnicama i operacionim salama.

Posebno se zelena povezuje sa osećajem smirenosti i manjim nivoom stresa.

Danas su standard u bolnicama širom sveta

Zbog svih ovih razloga plave i zelene uniforme postale su standard u operacionim salama širom sveta.

Stručnjaci smatraju da čak i izbor boje može doprineti većoj preciznosti, boljoj koncentraciji i sigurnijem radu tokom hirurških zahvata.