Paradajz je jedna od najomiljenijih biljaka u baštama širom regiona, ali mnogi baštovani prave istu grešku zbog koje umesto obilnog roda dobijaju bujno lišće i malo plodova. Stručnjaci ističu da postoji jedan jednostavan postupak koji može značajno da utiče na kvalitet i količinu prinosa – redovno uklanjanje zaperaka.

Ovaj naizgled sitan posao pomaže biljci da energiju usmeri na razvoj plodova umesto na nekontrolisani rast novih izdanaka.

Šta su zapravo zaperci?

Zaperci su mali bočni izdanci koji se pojavljuju u pazuhu između glavne stabljike i lisne grane. Najlakše ih je uočiti u obliku slova „V“, na mestu gde se grana spaja sa stabljikom.

Kako objašnjavaju iskusni uzgajivači paradajza, biljka troši veliku količinu hranljivih materija na razvoj ovih izdanaka. Kada se oni uklone, više energije ostaje za formiranje krupnijih i zdravijih plodova.

Pored toga, uklanjanje zaperaka poboljšava cirkulaciju vazduha između grana, čime se smanjuje rizik od pojave gljivičnih bolesti koje često napadaju paradajz tokom leta.

Važno: Ne zakidaju se sve sorte paradajza

Pre nego što počnete sa uklanjanjem zaperaka, potrebno je da znate kojoj grupi pripada vaša biljka.

Visoke sorte paradajza

Kod visokih sorti, poznatih i kao pritkašice ili kordoni, zakidanje zaperaka je obavezno. Ove biljke neprekidno rastu u visinu i bez redovnog uklanjanja bočnih izdanaka brzo postaju preguste.

Niske i žbunaste sorte

Kod žbunastih sorti situacija je drugačija. Njihove bočne grane često nose cvetove i kasnije plodove, pa njihovo uklanjanje može direktno da smanji rod.

Zbog toga se kod ovih sorti zaperci uglavnom ne uklanjaju.

Kako pravilno ukloniti zaperke?

Najbolje rezultate daje uklanjanje dok su izdanci još mali i mekani.

Mladi zaperci mogu se jednostavno ukloniti prstima, blagim pokretom između palca i kažiprsta. Kada izdanci postanu deblji i čvršći, preporučuje se korišćenje čistih i oštrih baštenskih makaza kako bi se izbeglo oštećenje stabljike.

Važno je da alat bude dezinfikovan jer otvorene rane mogu predstavljati ulaz za bolesti i infekcije.

Kada treba početi sa zakidanjem?

Stručnjaci savetuju da se sa ovim postupkom krene čim biljka dostigne visinu od oko 30 centimetara.

Tokom leta paradajz raste veoma brzo, pa je potrebno redovno kontrolisati biljke. Idealno je pregledati svaki struk najmanje dva puta nedeljno kako biste na vreme uklonili nove izdanke.

Na taj način biljka ostaje prozračna, lakše se održava i daje kvalitetniji rod.

Jednostavan posao koji donosi veliku razliku

Iako mnogi početnici zanemaruju ovaj korak, upravo redovno uklanjanje zaperaka može biti presudno za uspešnu sezonu.

Uz pravilno zalivanje, prihranu i dovoljno sunčeve svetlosti, zakidanje zaperaka pomaže da paradajz razvije krupnije, zdravije i ukusnije plodove. Zato baštovani ističu da je ovo jedan od najvažnijih poslova tokom letnjih meseci ako želite bogatu i uspešnu berbu.