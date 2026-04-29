Smeštena u Andaluziji, na ivici duboke klisure, oko 100 kilometara od Malage, Ronda spaja spektakularne pejzaže, bogatu istoriju i autentičnu atmosferu.

Iako je Španija već dugo među najpopularnijim evropskim destinacijama, sve više mladih putnika bira manje poznata mesta van glavnih turističkih ruta. Upravo takva mesta, prema istraživanjima, bira čak 66 odsto pripadnika generacije Z – a Ronda se izdvaja kao jedna od najtraženijih „skrivenih“ destinacija u Evropi. Mnogi je s razlogom nazivaju „gradom snova“.

Ronda ima istoriju koja seže još u doba neolita. Dramatičan položaj među planinama vekovima je inspirisao pisce, umetnike i putnike. Uprkos sve većem interesovanju, grad nije izgubio svoj mir i autentičnost. Ne deluje kao tipična turistička destinacija, a većinu znamenitosti moguće je obići peške.

Grad pripada poznatim andaluzijskim „belim selima“ (pueblos blancos), ali za razliku od mnogih obalskih mesta, nije preplavljen velikim hotelskim kompleksima. Umesto toga, zadržao je uske ulice, bele kuće i sporiji ritam života.

Najpoznatija znamenitost Ronde je Puente Nuevo („Novi most“), izgrađen krajem 18. veka. Ovaj impresivni most povezuje stari i novi deo grada preko klisure El Tajo i jedan je od najfotografisanijih prizora u Andaluziji.Za najbolji pogled preporučuje se spuštanje ka reci Gvadaljevin. Iako staza uključuje stepenice i strmije delove, pogled na most i klisuru iz donje perspektive je spektakularan.Ronda je idealna za obilazak pešice. Preporučuje se ruta koja vodi od viših delova grada ka starom jezgru La Siudad, kroz uske i slikovite ulice.

Gastronomija Ronde oslanja se na tradicionalne andaluzijske ukuse. Tapasi su nezaobilazni, a među tipičnim jelima izdvajaju se gulaš od repa, tostade sa krvavicama,prženi patlidžan sa medom,

kao i gaspačo - ukusna hladna supa od paradajza.

Najviše restorana nalazi se u blizini starog grada i mosta, gde su cene nešto više, dok se u sporednim ulicama mogu pronaći pristupačnije opcije. Popularan izbor je i bokadiljo– sendvič sa iberijskom šunkom ili drugim lokalnim sastojcima.

Ronda je jedno od važnih mesta u istoriji borbi s bikovima. Njena arena spada među najstarije u Španiji i danas je značajna kulturna i turistička atrakcija. Iako su borbe danas ređe i kontroverzne, kompleks arene privlači posetioce zbog svoje arhitekture i istorije.

U poređenju sa većim španskim gradovima, Ronda je relativno pristupačna. Tako obrok u restoranu košta između 10 i 15 evra, a kafa je od 1.5 - 2.5 evra.

Najbolje vreme za posetu je proleće i rana jesen (april–jun i septembar–oktobar), kada su temperature prijatne, a gužve manje. Do Ronde se može stići vozom ili automobilom iz Malage, Granade i Sevilje. Zbog krivudavih planinskih puteva, voz je često udobniji izbor, piše Metro.