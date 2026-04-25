Dobra vest je da postoje jednostavni i efikasni načini za čišćenje roštilja bez napornog ribanja i jakih hemikalija.

Čista rešetka nije važna samo zbog higijene, već i zbog ukusa – naslage masnoće mogu pokvariti aromu mesa i povrća.

Trik sa lukom za čišćenje rešetke

Jedan od najpoznatijih trikova za čišćenje rešetke roštilja uključuje običan luk.

Kako se koristi:

prepolovite luk

nabodite ga na viljušku

istrljajte još toplu rešetku

Toplota u kombinaciji sa sokom od luka pomaže da se masnoća i zagorele naslage lakše uklone. Osim toga, luk deluje i kao prirodno dezinfekciono sredstvo.

Sirće i šećer za tvrdokorne naslage

Ako je rešetka jače zaprljana, kombinacija sirćeta i šećera daje odlične rezultate.

Potrebno je:

200 ml jabukovog sirćeta

2 kašike šećera

Blago zagrejte rešetku, poprskajte je ovom mešavinom i ostavite da deluje. Kada se ohladi, prebrišite vlažnom krpom – rešetka će biti znatno čistija.

Soda bikarbona za dubinsko čišćenje

Soda bikarbona je jedno od najefikasnijih prirodnih sredstava za uklanjanje masnoće sa roštilja.

Postupak:

stavite rešetku u veću posudu

pospite sodom bikarbonom

prelijte vodom i ostavite preko noći

Smesa razlaže masnoću, pa je ujutru dovoljno samo da prebrišete površinu.

Kako sprečiti lepljenje hrane na roštilju

Osim čišćenja, važno je i sprečiti da se hrana lepi za rešetku.

Jednostavan trik:

pre pečenja istrljajte rešetku prepolovljenim sirovim krompirom

Skrob iz krompira stvara tanak sloj koji sprečava lepljenje hrane i olakšava kasnije čišćenje.

Zašto je čista rešetka važna

Redovno održavanje roštilja:

poboljšava ukus hrane

produžava vek trajanja rešetke

olakšava svako naredno čišćenje

Uz ove jednostavne trikove za čišćenje roštilja, uživanje u hrani ostaje bez stresa – a ribanje postaje prošlost.