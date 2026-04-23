Postoje nutritivno bogate namirnice koje imaju snažan efekat na zdravlje.

U ovu grupu ubrajaju se prirodni proizvodi poput semena koprive u kombinaciji sa medom, belim lukom i đumbirom koji se vekovima koriste kao podrška organizmu.

Med sa koprivom je ukusan, prirodan način da izvučete najbolje iz biljke koprive. Pravi se mešanjem sirovog meda sa sušenim listovima koprive. Sirovi med sa koprivom je odličan način da iskoristite sve zdravstvene prednosti koprive.Prednosti konzumiranja meda sa koprivom su brojne. Ne samo da pruža raznovrsne hranljive materije i vitamine, već ima i antiinflamatorna, antioksidativna i antialergijska svojstva.

Mešavina semena koprive i meda često se naziva prirodnim eliksirom. Bogata je gvožđem, vitaminom C, vitaminima B grupe i antioksidansima, koji pomažu organizmu da se efikasnije brani. Bioaktivne supstance iz semena koprive podstiču rad odbrambenih ćelija, dok med dodatno doprinosi energiji i ima antibakterijska svojstva.

Redovna konzumacija male količine ove mešavine može poboljšati krvnu sliku i opšte stanje organizma, piše carnibees.

Sirovi med sa koprivom možete koristiti na razne načine. Može se koristiti kao preliv na jutarnju kašu ili jogurt ili umešati u šolju čaja. Odličan je dodatak smutijima i šejkovima.





