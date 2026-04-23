Kada su videli snimak sa nadzorne kamere policajci nisu mogli da veruju.

Shvatili su da imaju posla sa lopovom sa manirima.

Na snimku se vidi krupni muškarac sa naočarima, u crnoj jakni, sa crnom kapom na glavi i zaštitnom maskom na licu. On je prišao je recepciji i zahtevao novac od službenika, implicirajući da ima oružje. Službenik je udovoljio njegovom zahtevu, a osumnjičeni je pobegao u tamnom terencu u nepoznatom pravcu, saopštila je šerifova kancelarija.

Šerifova kancelarija okruga Frenklin objavila je snimak sa nadzorne kamere neidentifikovanog muškarca koji je pljačkao hotel Red Ruf In u Ohaju 14. aprila. Na snimku se vidi kako osumnjičeni prilazi recepciji i traži novac od službenika, koji je udovoljio. Zvaničnici kažu da je osumnjičeni implicirao da ima oružje.

Razgovor se završava tako što osumnjičeni kaže „hvala“, a službenik odgovara „prijatno veče“. Lopov je, izgleda, želeo da se uveri da nije povredio ničija osećanja, već da samo - radi svoj posao.

Vlasti trenutno istražuju incident i traže pomoć javnosti u identifikaciji lopova, piše BBC.