Evo šta astrolozi navode kao mane i slabosti svakog znaka.

Ovan

Ovnovi umeju da budu tvrdoglavi i skloni raspravama, čak i kada nemaju jake argumente. Ego im je veoma osetljiv, pa se ponekad povlače iz odnosa samo da ga zaštite. Takođe, često započinju više stvari nego što uspeju da završe, naročito ako se pojavi neka nova avantura.

Bik

Bikovi znaju da budu hedonisti i ponekad lenji. Kada se „zavalе“, teško ih je pokrenuti. Mogu biti posesivni i vezani za materijalne stvari, a u određenim situacijama i ljubomorni.

Blizanci

Blizanci su često nervozni i neodlučni. Teško im je da se fokusiraju, pa ponekad propuštaju dobre prilike. Takođe mogu delovati površno, jer im pažnju lako odvuku sporedne stvari.

Rak

Rakovi umeju da budu promenljivog raspoloženja, povučeni i previše emotivni. Često sve doživljavaju kao dramu i mogu delovati kao da su u ulozi žrtve. Ponekad su skloni pesimizmu i preuveličavanju problema.

Lav

Lavovi imaju izražen ego i često sebe vide kao centar sveta. Vole da budu primećeni i priznati, a ponekad im nedostaje strpljenja. Dramatičnost i potreba za pažnjom su im česta osobina.

Devica

Device umeju da budu previše kritične, zahtevne i tvrdoglave. Retko su potpuno zadovoljne jer uvek vide prostor za poboljšanje, što može biti naporno za okolinu. Ipak, cene iskrenost i konstruktivnu kritiku.

Vaga

Vage su neodlučne i često previše fokusirane na spoljašnji utisak. Mogu delovati tašto i sklone su idealizovanju sebe. Nekada veruju da šarm i izgled mogu rešiti sve probleme, a u emocijama se teško snalaze.

Škorpija

Škorpioni su intenzivni i privlačni, ali mogu biti hladni i osvetoljubivi. U nekim situacijama deluju ljubomorno i skloni su jakim emocijama i kontrolisanju. Ambiciozni su i vole da imaju glavnu ulogu.

Strelac

Strelčevi su iskreni, ali često bez mnogo takta. Mogu biti impulsivni i ubeđeni da su u pravu, čak i kada nemaju čvrste argumente. Nekada deluju nepažljivo i nepromišljeno.

Jarac

Jarčevi često gledaju na stvari pesimističnije i teško se opuštaju. Spontanost im nije jača strana, pa mogu delovati kruto. Nisu uvek najemotivniji i često su fokusirani na sopstvene ciljeve.

Vodolija

Vodolije su nepredvidive i tvrdoglave, a ponekad i nedosledne. Često kasne i ne pridaju veliki značaj tuđim očekivanjima. Kada nešto žele, umeju da budu vrlo uporni.

Ribe

Ribe su maštovite, ali sklone bežanju od stvarnosti. Emotivne su i osetljive, a ponekad preuveličavaju situacije. Često pomažu drugima, ali ponekad i iz sopstvenih, nesvesnih motiva, ne samo iz čiste dobrote.