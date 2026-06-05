Naime, učiteljica Zoka je pre nekoliko godina svojim učenicima podelila listu zadataka koje bi trebalo da ispune tokom letnjeg raspusta. Umesto klasičnih vežbanja i domaćih zadataka, odlučila je da decu podstakne da uživaju u detinjstvu, istražuju svet oko sebe i stvaraju uspomene.

Na spisku se našlo čak 18 zadataka:

Vidi bar jedan zalazak sunca.

Nauči da igraš neku novu društvenu igru.

Ostani u kontaktu sa drugovima iz odeljenja.

Jedno veče idi baš kasno na spavanje.

Kupaj se u bazenu.

Poseti jedno selo ili grad koji ne poznaješ.

Gledaj oblake.

Pročitaj barem dve knjige ili strip.

Stekni barem jednog novog prijatelja.

Vozi bicikl ili rolere.

Hodaj bos po travi.

Napiši jednu priču.

Vežbaj matematiku.

Nauči da spremaš jedno jelo sa nekim odraslim.

Kad god ti je dosadno – čitaj.

Pogledaj bar jedan film sa porodicom.

Reci nekome da ga voliš.

Smej se dok te stomak i obrazi ne zabole.

Ipak, ono što je mnoge posebno dirnulo bila je poruka koju je učiteljica napisala na kraju spiska:

„I zapamtite, ne učimo za ocene, već za život!“

Fotografija ovog neobičnog domaćeg zadatka ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama, gde su se nizali komentari oduševljenih ljudi.

„Divno je imati ovako divnu učiteljicu“, „Fenomenalno“, „Učiteljica Zoka je ozbiljna kraljica“, „Sjajno“, „Ovo je pravi pedagog“, samo su neki od komentara koji su pratili objavu.

Mnogi su se složili da upravo ovakvi zadaci podsećaju decu da je raspust vreme za druženje, igru, nova iskustva i stvaranje uspomena koje ostaju za ceo život.