Svi imamo svoje male rituale pred spavanje, ali da li ste ikada pomislili da držite sapun pored kreveta? Iako zvuči neobično, ovaj trik je postao popularan na internetu jer ga mnogi povezuju sa boljim snom i opuštanjem.

Ipak, važno je znati – sapun nije čudotvorno rešenje, ali u određenim situacijama može imati prijatan efekat, pre svega zahvaljujući mirisu.

Može li sapun da odbije insekte?

Određeni mirisi, posebno oni na bazi citrusa ili eukaliptusa, mogu blago odbijati insekte. Međutim, efekat običnog sapuna je ograničen i ne može zameniti proverena sredstva protiv komaraca. Može pomoći kao dodatak, ali ne kao glavna zaštita.

Sapun i bolji san – šta je stvarno moguće?

Najčešći razlog zbog kog ljudi stavljaju sapun pored kreveta jeste opuštanje. Mirisi poput lavande poznati su po tome da mogu doprineti smirenju i lakšem uspavljivanju. To ima veze sa načinom na koji čulo mirisa utiče na nervni sistem.

Sa druge strane, tvrdnje da sapun pomaže kod sindrom nemirnih nogu ili grčeva u mišićima nisu naučno potvrđene. Postoje brojna lična iskustva, ali medicina još uvek nema jasan dokaz da ova metoda zaista deluje.

Zašto mirisi mogu pomoći?

Aromaterapija se već dugo koristi za opuštanje. Mirisi poput lavande mogu uticati na smanjenje nivoa kortizola i pomoći telu da se pripremi za san. Ipak, efekat zavisi od osobe do osobe.

Kako isprobati ovaj trik (bez velikih očekivanja)



Ako želite da probate:

birajte prirodne sapune sa eteričnim uljima

postavite ih blizu kreveta, ali ne preblizu ako vam smeta miris

posmatrajte kako utiču na vaš san

U suštini, sapun pored kreveta može doprineti prijatnijoj atmosferi i opuštanju – ali nije zamena za kvalitetan san, dobru rutinu ili medicinski savet.

Ako vam pomaže, super. Ako ne – bar ste probali nešto bez rizika.