Upoznavanje i prvi pokušaji prilaska često su mnogo komplikovaniji nego što deluju u teoriji. Iza jedne kratke rečenice, pogleda ili nespretne šale obično stoji mešavina nesigurnosti, hrabrosti i straha od odbijanja, zbog čega i najmanji koraci mogu lako prerasti u neprijatne situacije koje se dugo pamte. Jedan takav neuspešan pokušaj u kafiću nedavno je privukao veliku pažnju na Reditu, kada je jedan korisnik iz Srbije podelio svoju ispovest o tome kako je pokušao da priđe grupi devojaka – ali se sve završilo potpuno neočekivano i pomalo skandalozno.

"Videh, priđoh, pobegoh?", napisao je on na početku svoje objave koju prenosimo u celosti:

"Redovno posećujem jedan lokalni kafić i već par puta sam viđao grupicu devojaka koje deluju kao da su sličnog uzrasta kao i ja (22-24). Ranijih puta se nisam usuđivao da priđem jer jednostavno nisam želeo da nepotrebno stvaram nervozu, narušavam njihov lični prostor i upadam u priču tek tako.

Ovaj put sam se napokon odvažio na poduhvat (dodatno ohrabren Reditom), nakon što su naručile piće ja sam se malo izmotavao i napokon u glavi smogao snage da odlučno priđem.

Moja prva rečenica? 'Konobar je izgleda zaboravio da unese dezert nazad u vitrinu'.

Njihova reakcija? Zbunjeni, zgroženi pogledi propraćeni sa 'Mi smo srednja škola', vidnim znacima gađenja na licu itd.

"Jedva sam nekako dobauljao do svog mesta"

Promucao sam izvinjenje, nešto totalno glupo ni sam ne znam šta, i jedva nekako dobauljao nazad do svog mesta. Tu je bilo i očevidaca koje zapravo nisam ni primetio sve do povratka nazad za svoj sto, ali ovaj scenario je ja mislim u meni izazvao PTSD (posttraumatski stresni poremećaj). Ubrzo nakon, one su se baš brzo pokupile i otišle a u meni je ostao samo osećaj da je za stolovima oko mene i dalje neka tiha napetost, kao da svi čekaju da i ja ustanem i potpuno nestanem.

Ne želim da se više ikada zadesim u ovakvoj situaciji pa mislim da za mene ne vredi više ni prilaziti. A za vas gospodo pozdrav", zaključio je on.

"Ne koristi tu rečenicu više u životu i lagan si"

U komentarima ispod objave usledili su urnebesni komentari, mnogi su ga dodatno "pecnuli", kao da mu sopstvena neprijatna situacija nije bila dovoljna.

"Ja da sam pokušao smisliti lošiji fazon, ne bih uspeo. Svaka čast, impresivno", "Ne koristi tu rečenicu više u životu i lagan si", "Mislim za njih je šok, ali za nas je za pamćenje. Dobrodošao u legende Redita", "Postupio si skroz okej osim što ti je fora malo čudna", "I da su bile tvoje godište ne bi te shvatile ozbiljno", "Tužiću te zbog transfera blama", pisali su mu oni.

