Svakodnevna rutina koju većina obavlja gotovo automatski ovih dana izazvala je neočekivanu raspravu na društvenim mrežama – i to oko naizgled banalnog pitanja: kako se pravilno tuširati.

Iako mnogi o tome nikada ne razmišljaju, dilema da li je bolje stajati licem ili leđima okrenut ka mlazu vode ponovo je podelila javnost. Sve je počelo jednom objavom na mreži Iks koja je za kratko vreme prikupila milione pregleda.

„Mislila sam da se svi tuširaju leđima ka tušu. Zar to nije normalno?“, napisala je jedna korisnica i pokrenula lavinu komentara. Dok jedni tvrde da im je nezamislivo da voda ide direktno u lice, drugi priznaju da upravo u tome najviše uživaju.

Jedan korisnik se našalio: „Ne želim da imam osećaj kao da me dave vodom. Dakle – leđa. Volim da dišem.“
S druge strane, ima i onih koji brane suprotan pristup: „Obožavam da stojim licem ka tušu. To je kao topli zagrljaj.“

Gotovo izjednačeni rezultati

Ova rasprava nije nova. Istraživanje iz 2021. godine, sprovedeno na više od 4.000 odraslih, pokazalo je gotovo podjednak odnos: 44 odsto ljudi tušira se licem ka vodi, dok 43 odsto bira da stoji leđima. Ostatak ispitanika ili nije bio siguran ili se uopšte ne tušira redovno.

Na društvenim mrežama mišljenja su i dalje podeljena. „Zašto biste bili okrenuti ka vodi? Mrzim kada mi voda ide u lice“, napisao je jedan korisnik, dok drugi tvrdi: „Leđa ka vodi i vrela voda – najbolji tuš ikada.“

Neki, ipak, biraju kompromis: „Menjam položaj. Kad perem kosu, okrenut sam leđima, a kad ne – licem. Nekad se samo okrećem, zavisi šta pevam.“

Šta kažu stručnjaci?

Stručnjaci nude nešto ozbiljniji pogled na ovu svakodnevnu naviku. Prema njihovim rečima, tuširanje leđima okrenutim ka mlazu ima određene prednosti. Na taj način smanjuje se verovatnoća da šampon i regenerator dospeju na lice, gde mogu da zapuše pore i izazovu iritacije ili pojavu bubuljica. Takođe, lice je manje izloženo vrućoj vodi, čime se čuva prirodna zaštitna barijera kože.

Ipak, postoji i drugačije mišljenje – da je najbolji pristup kombinacija. Dugotrajno izlaganje lica, grudi i ramena toploj vodi može povećati crvenilo i osetljivost kože, pa povremeno okretanje može pomoći da se to ublaži, a istovremeno omogući efikasno ispiranje tela i kose.

Posebno se ističe da osobe sa osetljivom kožom, ekcemom ili rozaceom treba da budu oprezne. Lice i gornji deo tela imaju tanju kožu i podložniji su iritacijama, pa se preporučuje korišćenje mlake vode i kraće zadržavanje pod direktnim mlazom.

U međuvremenu, jedno istraživanje pokazalo je i da prosečno tuširanje traje oko 6–7 minuta, iako pojedinci pod tušem provode znatno duže. Jedan od autora studije se našalio da su čak morali da isključe podatke o tuširanjima dužim od sat vremena – iako ih je, kako kaže, zaista bilo.

 