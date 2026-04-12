Napitak od limuna i maslinovog ulja pije se na prazan stomak.

Dokazano je da dobro deluje na probavu i , uošteno, na zdravlje i dobar osećaj.

Jedna kašika maslinovog ulja pomešana sa kašikom limunovog soka, popije se na prazan stomak, pre doručka.

Ova kombinacija deluje tako što stimuliše rad žučne kese i olakšava varenje.Limun dodatno podstiče digestivni trakt i daje signal organizmu da je vreme za aktivaciju.

Stručnjaci tvrde da je ova navika idealna za početak dana, kao i da ćete vremenom ćete uočiti pozitivne promene, piše Ona.rs.