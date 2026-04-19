U komičnom videu papagaj sedi na ženinom ramenu.

Žena grdi papagaja i pokazuje mu kabl za mobilni. Dok se žena žali i pokazuje šta je papagaj uradio, on je uporno prekida i negira svoju krivicu. Žena i papagaj govore na portugalskom, a papagaj se pravda da nije izgrizao kabl.

"Ne razumem ni reč, ali ne mogu da prestanem da se smejem", napisao je korisnik mreže X koji je objavio ovaj video.

Lajkovi i komentari su se samo nizali.

Video je zabavio korisnike širom sveta - imao je milion i 200.000 pregleda.