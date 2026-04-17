Izgleda li vaša lavanda kao da joj nema spasa – drvenaste grane, prazna sredina i zeleni izdanci samo na vrhu? Ne žurite da je bacite. Uz pravilan rez i malo strpljenja, može ponovo da postane gusta i lepa.

Lavanda retko propadne preko noći. Mnogo češće vremenom gubi oblik - širi se, polegne, a donji deo ostaje suv i bez listova. Iako deluje iscrpljeno, to ne znači da je biljka „gotova“, već da joj je potrebna pravilna nega.

Zašto lavanda s vremenom odrveni

Lavanda je polužbun i prirodno je da njen donji deo s godinama postane drvenast. Ako se ne orezuje redovno, novi izdanci rastu sve više, dok donji deo ostaje ogoljen. To je normalan proces, a ne bolest.

Najčešća greška

Mnogi pokušaju da je „spasu“ tako što je drastično skrate. Međutim, lavanda teško izbacuje nove izdanke iz starog, drvenastog dela. Ako je previše skratite, može se desiti da više uopšte ne izraste.

Zlatno pravilo je: seče se samo tamo gde ima zelenih izdanaka.

Kako da je pravilno podmladite

Prvo uklonite sve suve i mrtve grane – one se mogu slobodno odseći do osnove.

Zatim skratite zdrave izdanke za otprilike trećinu, uvek iznad mesta gde izbija nova zelena grana.

Ako je sredina potpuno prazna, svake godine uklonite po nekoliko najstarijih grana, ali postepeno, kroz dve do tri sezone.

Kada je bolje zasaditi novu

Ako je biljka skoro potpuno odrvenela i zeleni delovi su ostali samo na vrhu, ponekad je bolje početi iznova. Dobra vest je da se lavanda lako razmnožava – od mladih izdanaka možete napraviti nove sadnice.

Proleće je pravi trenutak

Ako lavanda već počinje da raste, još uvek nije kasno za rezidbu. Bitno je samo da nakon toga nema mraza i da biljka ima dovoljno vlage.

Uz pravilnu negu, čak i zapuštena lavanda može ponovo da oživi i zablista u punom sjaju.