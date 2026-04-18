Kada biste mogli da postavite sebi samo dva pitanja i na osnovu njih procenite stabilnost svoje veze, verovatno biste to odmah uradili. Upravo su to ispitali ekonomisti Leora Friedberg i Steven Stern sa Univerziteta u Virdžiniji, analizirajući odgovore 3.597 parova.

Rezultati su pokazali da se na osnovu ova dva jednostavna pitanja sa velikom preciznošću može predvideti koji parovi će ostati zajedno, a koji će se razići. Ključ nije samo u pitanjima, već u načinu na koji partneri razmišljaju o sebi, jedno o drugom i o svom odnosu.

1. Koliko biste bili srećniji ili nesrećniji bez partnera?

Na prvi pogled, pitanje deluje jednostavno, ali odgovor može mnogo da otkrije. Ako verujete da biste bez partnera bili znatno srećniji, to je jasan signal da u vezi postoji problem.

Psihoterapeutkinja Ebi Rodman objašnjava:

„Znate da niste srećni u braku kada stalno razmišljate o tome da li ste srećni. Ljudi koji su zaista zadovoljni to ne preispituju – oni to jednostavno osećaju.“

2. Koliko bi vaš partner bio srećniji ili nesrećniji bez vas?

Ovo pitanje ide korak dalje. Ne odnosi se samo na vašu percepciju, već i na to koliko dobro razumete partnera.

Istraživači su iste parove pratili oko šest godina, tokom kojih se oko 7% njih razvelo. Analiza je pokazala jasne obrasce:

Parovi koji su verovali da bi njihov partner bio nesrećniji bez njih imali su manju stopu razvoda (oko 4,8%)

Oni koji su mislili da bi partner bio srećniji bez njih češće su se razilazili

Najveći rizik imali su oni koji nisu tačno procenili partnerova osećanja ili nisu bili sigurni – kod njih je stopa razvoda bila oko 12%

Gde nastaje problem?

Najveći „alarm“ u vezi nije nužno nezadovoljstvo, već nerazumevanje. Kada partneri nemaju realnu sliku o tome kako se druga strana oseća, to ukazuje na ozbiljan problem u komunikaciji.

Ako verujete da je vaš partner srećan, a on zapravo nije, rizik od razdvajanja značajno raste – i do 13–14% više u odnosu na prosečne parove.

Može li se to promeniti?

Važno je naglasiti da odgovori na ova pitanja nisu konačna presuda vezi. Oni su signal da je potrebno više razgovora i iskrenosti.

Otvorena komunikacija pomaže da se problemi prepoznaju na vreme i reše pre nego što postanu nepremostivi. Istraživanja dosledno pokazuju da je upravo nedostatak komunikacije jedan od najčešćih razloga za raskid ili razvod.

Dva jednostavna pitanja mogu otkriti mnogo više nego što deluje na prvi pogled. Ne radi se samo o ličnoj sreći, već o razumevanju, empatiji i iskrenosti u odnosu. Ako postoji spremnost za razgovor, čak i neprijatni odgovori mogu biti početak pozitivne promene.