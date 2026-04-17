Nanošenje parfema na vrat i zglobove ruku za mnoge je automatski jutarnji ritual. Omiljeni miris pruža osećaj čistoće, samopouzdanja i dodatne energije. Ipak, čest problem je što parfem nestane mnogo brže nego što bismo želeli. Dobra vest je da za dugotrajniji efekat nije potrebno trošiti više – već primeniti nekoliko jednostavnih trikova.

Na postojanost parfema utiče više faktora: pH vrednost kože, tip kože (suva ili masna), vlažnost vazduha, kao i mesta na koja se nanosi.

Tajne duže postojanosti mirisa

Stručnjaci iz oblasti dermatokozmetike ističu da je hidratacija kože ključan korak. Parfem se znatno brže gubi sa suve kože. Zato je idealno odmah nakon tuširanja naneti hidratantnu kremu bez mirisa, a zatim parfem. Vlažna i topla koža pomaže da se mirisne note „zaključaju“ i duže zadrže.

Zašto je toplota važna?

Topla koža i otvorene pore bolje „prihvataju“ parfem. Nanošenje mirisa na pulsne tačke odmah nakon brisanja peškirom omogućava da se aroma postepeno oslobađa i ravnomerno širi tokom dana, piše „Stil“.

Pravilno nanošenje parfema

Da bi vaš omiljeni miris postao zaštitni znak, obratite pažnju na sledeće: