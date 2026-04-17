Profil na društvenoj mreži X "Narodni neprijatelj" objavio je podatke o poslovanju udruženja "Kamena Kolonija", za koje je naveo da je "fantomsko udruženje" Zorana Đajića, glasnog zagovornika blokadnog pokreta.

"Blajhovanog naučnika Zorana Đajića nešto nema. Ali zato njegovo vantomsko udruženje prošle godine prihodovalo 9.582.000 dinara ili 82.000 evra. Za šta tačno i od koga? Zanimljivo je da je u godini blokada prihodovao čak 2.886.000 dinara ili skoro 25.000 evra više nego pre blokada. Otkud to? Baš slučajno se poklopilo? Hoće li neko da ga ovo pita?"

Zoran Đajić, nova zvezda Šolakovih medija predstavljen je kao najbolji poznavalac okolnosti koje su dovele do pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ali je isplivalo ko je on zaista.

Zoran Đajić predstavljen je na Šolakovim medijima kao:

- Inženjer geologije.

- Angažovan na rekonstrukciji Železničke stanice u Novom Sadu.

- Pozvan kao svedok u vezi sa nesrećom koja se dogodila 1. novembra.

Đajić je pozvan da, kao svedok, dođe u novosadski Osnovni sud u petak, 13. decembra. On je za 9. decembra za antisrpski medij iz Beograda izjavio: „Reći ću da je za ubistvo 15 naših građana kriva koruptivna organizacija i vlast“.

Ko je u stvari Zoran Đajić?

Đajić je posredstvom interneta u više navrata zauzimao izrazito negativan stav prema predstavnicima aktuelnih državnih vlasti, posebno prema predsedniku Aleksandru Vučiću, pozivajući na „revoluciju“ i javno pokazujući spremnost da bude „novo lice politike“.

Ne samo da je ovaj očigledno ostrašćeni mrzitelj Aleksandra Vučića koji želi danas da se predstavi kao "svedok" aktivni učesnik protesta od 2016. godine, već je bio i na čelu udruženja koje duguje novac.