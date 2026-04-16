Uz malo prostora na balkonu, nekoliko saksija i kvalitetnu zemlju, lako možete napraviti svoju malu zelenu oazu u stanu.
Uzgoj začinskog bilja na balkonu postaje sve popularniji jer je jednostavan, praktičan i idealan za početnike. Osim što oplemenjuju prostor, sveže biljke poboljšavaju ukus hrane i donose autentičan miris domaće kuhinje.
Proleće je savršeno vreme da započnete uzgoj biljaka u saksijama i obogatite svoju kuhinju prirodnim aromama.
Bosiljak – najpopularnija biljka za balkon
Bosiljak je jedna od najtraženijih biljaka za uzgoj na balkonu jer brzo raste i lako uspeva u saksiji.
Voli sunčana mesta i redovno zalivanje, ali je važno da voda ne zadržava u korenu. Idealan je za testenine, salate, picu i mediteranska jela. Redovno branje podstiče njegov rast i čini ga gušćim i bujnijim.
Peršun – nezaobilazan začin u svakoj kuhinji
Peršun je izuzetno zahvalan za uzgoj i dobro uspeva čak i na balkonima sa manje sunčeve svetlosti.
Iako sporije klija, kasnije daje obilje svežih listova. Često se koristi u supama, varivima, sosovima i salatama, zbog čega je jedan od najpraktičnijih začina za svakodnevnu upotrebu.
Vlašac – najlakša biljka za početnike
Vlašac je idealan izbor ako tek počinjete sa baštovanstvom na balkonu.
Ne zahteva mnogo održavanja, a uspeva i u manjim saksijama. Potrebno je redovno zalivanje i povremeno šišanje kako bi stalno rastao. Savršeno se uklapa uz jaja, sir, salate i krompir.
Nana – osvežavajuća biljka za napitke i deserte
Nana je veoma otporna biljka koja brzo raste, pa je najbolje saditi je u posebnoj saksiji.
Dobro podnosi sunce, ali i polusenku. Koristi se za čajeve, limunade, deserte i osvežavajuće napitke. Osim toga, njen miris dodatno oplemenjuje balkon ili terasu.
Origano – savršen za mediteranska jela
Origano je biljka koja ne zahteva mnogo vode i odlično podnosi sunce.
Kompaktan je i dekorativan, pa je idealan za uzgoj u saksiji. Najčešće se koristi u jelima sa paradajzom, pici, sosovima i pečenom povrću.
Ruzmarin – aromatična biljka koja voli sunce
Ruzmarin je biljka koja najbolje uspeva na toplim i osunčanim mestima.
Ne zahteva često zalivanje i bolje podnosi sušu nego višak vlage. Savršen je za krompir, meso, ribu i razna pečena jela. Osim praktične upotrebe, ima i dekorativnu vrednost i lepo izgleda kao mali žbun.
Mala bašta na balkonu – veliki užitak
Uzgoj začinskog bilja na balkonu je jednostavan način da uvek imate sveže sastojke pri ruci. Ove biljke su lake za održavanje, ne zahtevaju puno prostora i idealne su za gradski način života.
Ako želite zdraviju i ukusniju ishranu, sada je pravo vreme da započnete svoju mini baštu u saksijama.
Komentari (0)