Uz malo prostora na balkonu, nekoliko saksija i kvalitetnu zemlju, lako možete napraviti svoju malu zelenu oazu u stanu.

Uzgoj začinskog bilja na balkonu postaje sve popularniji jer je jednostavan, praktičan i idealan za početnike. Osim što oplemenjuju prostor, sveže biljke poboljšavaju ukus hrane i donose autentičan miris domaće kuhinje.

Proleće je savršeno vreme da započnete uzgoj biljaka u saksijama i obogatite svoju kuhinju prirodnim aromama.

Bosiljak – najpopularnija biljka za balkon

Bosiljak je jedna od najtraženijih biljaka za uzgoj na balkonu jer brzo raste i lako uspeva u saksiji.

Voli sunčana mesta i redovno zalivanje, ali je važno da voda ne zadržava u korenu. Idealan je za testenine, salate, picu i mediteranska jela. Redovno branje podstiče njegov rast i čini ga gušćim i bujnijim.

Peršun – nezaobilazan začin u svakoj kuhinji

Peršun je izuzetno zahvalan za uzgoj i dobro uspeva čak i na balkonima sa manje sunčeve svetlosti.

Iako sporije klija, kasnije daje obilje svežih listova. Često se koristi u supama, varivima, sosovima i salatama, zbog čega je jedan od najpraktičnijih začina za svakodnevnu upotrebu.

Vlašac – najlakša biljka za početnike

Vlašac je idealan izbor ako tek počinjete sa baštovanstvom na balkonu.

Ne zahteva mnogo održavanja, a uspeva i u manjim saksijama. Potrebno je redovno zalivanje i povremeno šišanje kako bi stalno rastao. Savršeno se uklapa uz jaja, sir, salate i krompir.

Nana – osvežavajuća biljka za napitke i deserte

Nana je veoma otporna biljka koja brzo raste, pa je najbolje saditi je u posebnoj saksiji.

Dobro podnosi sunce, ali i polusenku. Koristi se za čajeve, limunade, deserte i osvežavajuće napitke. Osim toga, njen miris dodatno oplemenjuje balkon ili terasu.

Origano – savršen za mediteranska jela

Origano je biljka koja ne zahteva mnogo vode i odlično podnosi sunce.

Kompaktan je i dekorativan, pa je idealan za uzgoj u saksiji. Najčešće se koristi u jelima sa paradajzom, pici, sosovima i pečenom povrću.

Ruzmarin – aromatična biljka koja voli sunce

Ruzmarin je biljka koja najbolje uspeva na toplim i osunčanim mestima.

Ne zahteva često zalivanje i bolje podnosi sušu nego višak vlage. Savršen je za krompir, meso, ribu i razna pečena jela. Osim praktične upotrebe, ima i dekorativnu vrednost i lepo izgleda kao mali žbun.

Mala bašta na balkonu – veliki užitak

Uzgoj začinskog bilja na balkonu je jednostavan način da uvek imate sveže sastojke pri ruci. Ove biljke su lake za održavanje, ne zahtevaju puno prostora i idealne su za gradski način života.

Ako želite zdraviju i ukusniju ishranu, sada je pravo vreme da započnete svoju mini baštu u saksijama.