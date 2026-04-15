Za mnoge kandidate auto-škola predstavlja pravu životnu školu, ali i značajan izvor stresa. Učenje saobraćajnih znakova, savladavanje pravila i snalaženje u složenim situacijama na putu, naročito na raskrsnicama, često zadaju glavobolju čak i najupornijima.

Ipak, dileme se ne završavaju dobijanjem vozačke dozvole. Društvene mreže redovno su pune ilustracija i zadataka iz saobraćaja koji postavljaju jednostavno pitanje – ko ima prednost?

Pravilo desne strane

Jedan takav primer nedavno je postao viralan na Jutjubu. Reč je o ilustraciji raskrsnice na kojoj se nalaze tri automobila: žuti na dnu, beli sa njegove leve strane i sivi, koji dolazi sa leve strane belog vozila.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da se na svim prilazima raskrsnici nalazi znak „STOP“. To znači da su svi vozači obavezni da se zaustave i zatim primene pravila prvenstva prolaza.

Rešenje se, međutim, zasniva na osnovnom saobraćajnom pravilu – pravilu desne strane. Kada dva ili više vozila dolaze istovremeno, svaki vozač mora propustiti vozilo koje mu dolazi sa desne strane. Onaj ko sa desne strane nema nikoga – ima prednost i kreće prvi.

Ko prolazi prvi?

U ovom slučaju, prvi kreće žuti automobil, jer se nalazi sa desne strane belog vozila. Zatim prolazi beli automobil, koji je sa desne strane sivog. Na kraju kreće sivi automobil, jer mora da propusti oba vozila koja mu dolaze sa desne strane.

Reakcije vozača

Video je izazvao brojne reakcije i rasprave. Dok su neki korisnici analizirali različite scenarije – poput istovremenog kretanja ili skretanja – drugi su istakli koliko su ovakvi primeri korisni za obnavljanje znanja.

Posebno su zanimljivi komentari koji ukazuju na razliku između teorije i prakse:

„Važno je da svi poštuju ista pravila, ali iz ugla defanzivne vožnje najveća pretnja dolazi s leve strane. Vozača s desne strane lakše možete uočiti i reagovati na vreme. Ako se sudarite s nekim s leve strane, često nemate mogućnost da to sprečite“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su dodali i praktična zapažanja:

„Ovako se prizivaju nesreće“, „Da li iko zaista ovo striktno primenjuje? Obično samo mahnem drugom vozaču da prođe“, „Jednostavno objašnjeno i korisno za podsećanje“.