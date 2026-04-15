Bezazlen trenutak kupanja u mirnoj vodi pretvorio se u sekundi u pravu noćnu moru, kada se ispostavilo da „komad drveta“ zapravo nije ono što izgleda.
Viralni snimak koji je zaprepastio internet
Na snimku se vidi žena koja mirno boravi u vodi, ne sluteći da se pored nje nalazi opasna životinja. U jednom trenutku ona pruža ruku i podiže predmet za koji veruje da je običan balvan koji pluta na površini.
Međutim, ubrzo shvata da u rukama drži mladog aligatora, nakon čega panično reaguje i počinje da vrišti.
Panika u vodi: trenutak koji je sve promenio
Prestravljena žena instinktivno baca životinju što dalje od sebe i velikom brzinom kreće ka obali kako bi pobegla iz vode.
Upravo taj trenutak iznenađenja i straha učinio je video izuzetno popularnim, pa je snimak za kratko vreme postao viralan i prikupio stotine hiljada pregleda.
Više od 250.000 pregleda i lavina komentara
Prema navodima sajta Creatorzine, snimak je pregledan više od 250.000 puta i izazvao je brojne reakcije korisnika na društvenim mrežama.
Dok su neki ostali u šoku zbog opasne situacije, drugi su reagovali humorom.
„Šta tvoja mama radi nedeljom popodne? Lovi aligatore golim rukama“, napisao je jedan korisnik.
Drugi je kratko poručio: „Najgora noćna mora“.
Stručnjaci upozoravaju na opasnost u vodi
Stručnjaci ističu da aligatori, krokodili i kajmani imaju izuzetnu sposobnost kamuflaže. Često mirno plutaju po vodi kako bi regulisali telesnu temperaturu, zbog čega lako mogu da liče na granje ili balvane.
Zbog toga upozoravaju sve kupače i turiste da budu posebno oprezni u prirodnim vodama.
„Ako nešto izgleda kao balvan u vodi – pretpostavite da ima zube“, glasi jedno od ključnih upozorenja.
Gde žive aligatori i kajmani
Kajmani, uključujući vrstu Caiman crocodilus, najčešće se mogu pronaći u južnim delovima Meksika i širom Centralne i Južne Amerike.
Ove opasne životinje nastanjuju spore i ustajale vode, gde iznad površine često vire samo oči i njuška, što ih čini izuzetno teško uočljivim i potencijalno opasnim za ljude.
