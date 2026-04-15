Bezazlen trenutak kupanja u mirnoj vodi pretvorio se u sekundi u pravu noćnu moru, kada se ispostavilo da „komad drveta“ zapravo nije ono što izgleda.

Viralni snimak koji je zaprepastio internet

Na snimku se vidi žena koja mirno boravi u vodi, ne sluteći da se pored nje nalazi opasna životinja. U jednom trenutku ona pruža ruku i podiže predmet za koji veruje da je običan balvan koji pluta na površini.

Međutim, ubrzo shvata da u rukama drži mladog aligatora, nakon čega panično reaguje i počinje da vrišti.

Panika u vodi: trenutak koji je sve promenio

Prestravljena žena instinktivno baca životinju što dalje od sebe i velikom brzinom kreće ka obali kako bi pobegla iz vode.

Upravo taj trenutak iznenađenja i straha učinio je video izuzetno popularnim, pa je snimak za kratko vreme postao viralan i prikupio stotine hiljada pregleda.

Više od 250.000 pregleda i lavina komentara

Prema navodima sajta Creatorzine, snimak je pregledan više od 250.000 puta i izazvao je brojne reakcije korisnika na društvenim mrežama.

Dok su neki ostali u šoku zbog opasne situacije, drugi su reagovali humorom.

„Šta tvoja mama radi nedeljom popodne? Lovi aligatore golim rukama“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je kratko poručio: „Najgora noćna mora“.

Stručnjaci upozoravaju na opasnost u vodi

Stručnjaci ističu da aligatori, krokodili i kajmani imaju izuzetnu sposobnost kamuflaže. Često mirno plutaju po vodi kako bi regulisali telesnu temperaturu, zbog čega lako mogu da liče na granje ili balvane.

Zbog toga upozoravaju sve kupače i turiste da budu posebno oprezni u prirodnim vodama.

„Ako nešto izgleda kao balvan u vodi – pretpostavite da ima zube“, glasi jedno od ključnih upozorenja.

Gde žive aligatori i kajmani

Kajmani, uključujući vrstu Caiman crocodilus, najčešće se mogu pronaći u južnim delovima Meksika i širom Centralne i Južne Amerike.

Ove opasne životinje nastanjuju spore i ustajale vode, gde iznad površine često vire samo oči i njuška, što ih čini izuzetno teško uočljivim i potencijalno opasnim za ljude.