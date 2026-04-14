Jedna žena nasmejala je internet nakon što je preko interneta naručila novu garnituru za dnevnu sobu – ali je već pri dostavi shvatila da je napravila veliku grešku.

Očekivala je klasičan nameštaj u punoj veličini, ali su je već paketi zbunili – bili su znatno manji nego što je očekivala. To je bio prvi znak da nešto nije u redu.

Kada je počela da raspakuje pošiljku u svom dnevnom boravku, ubrzo je shvatila istinu – umesto standardne garniture, naručila je minijaturnu verziju, toliko malu da više liči na nameštaj za kućne ljubimce nego za ljude.

U snimku koji se brzo proširio mrežama čuje se i njen muž koji kroz smeh dobacuje:

„Kad prodaš staru garnituru i naručiš novu sa Temua...“

Na videu se vidi kako žena sastavlja sićušne braon sofe od veštačke kože, a zatim se povlači i jedva zadržava smeh zbog cele situacije.

Video zapalio mreže

Ispostavilo se da nije obratila pažnju na dimenzije proizvoda pre kupovine, pa je sada bila u dilemi – da li da zadrži „garnituru“ za ljubimce ili da traži povraćaj novca.

Mnogi korisnici su se pronašli u ovoj situaciji i podelili svoja iskustva sa onlajn kupovinom.

„To se desi kad gledaš cenu, a ne čitaš opis“, napisao je jedan korisnik.

„Moja prva i poslednja narudžbina sa Temua“, dodao je drugi.

„Ljudi očigledno ne proveravaju dimenzije“, bio je još jedan komentar.

Ipak, bilo je i onih koji su stali u odbranu platforme:

„Stalno naručujem i nikad nisam imao ovakav problem“, napisao je jedan kupac.