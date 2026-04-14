Jaja su jedna od osnovnih namirnica u gotovo svakom domaćinstvu i koriste se za doručak, pripremu ručka, ali i brojnih kolača. Ipak, iako ih svi svakodnevno koristimo, malo ko zna kako se jaja pravilno čuvaju u frižideru.
Mnogi frižideri imaju posebne pregrade za jaja u vratima, ali stručnjaci upozoravaju da je to zapravo najgore mesto za njihovo skladištenje.
Zašto ne treba držati jaja u vratima frižidera
Iako deluju praktično, vrata frižidera su najtopliji deo uređaja. Temperatura se tu konstantno menja zbog čestog otvaranja i zatvaranja, što može negativno uticati na svežinu jaja.
Zbog temperaturnih oscilacija dolazi do kondenzacije na ljusci, što povećava rizik od razvoja bakterija i kvarenja.
Gde je najbolje čuvati jaja
Stručnjaci savetuju da jaja držite na polici, u najhladnijem delu frižidera, po mogućstvu bliže zadnjem zidu gde je temperatura najstabilnija.
Idealna temperatura za čuvanje jaja je oko 4°C, jer se na višim temperaturama bakterije brže razvijaju.
Zašto je pravilno skladištenje jaja važno
Nepravilno čuvanje može dovesti do kontaminacije i povećanog rizika po zdravlje. Ljuska jajeta je porozna, pa lako može upiti vlagu i bakterije iz okoline.
Ako dođe do oštećenja ljuske, bakterije mogu prodreti u unutrašnjost jajeta, što povećava rizik od trovanja hranom.
Koliko dugo jaja mogu da stoje u frižideru
Ako se pravilno čuvaju, jaja mogu trajati između tri i pet nedelja od datuma pakovanja. Ipak, uvek je važno obratiti pažnju na rok trajanja i proveriti miris i izgled pre upotrebe.
Ako jaje ima neprijatan miris ili neobičan izgled, ne treba ga koristiti.
Da li treba prebacivati jaja u druge posude
Iako mnogi vole dekorativne posude za jaja, stručnjaci preporučuju da ih držite u originalnom pakovanju.
Originalna ambalaža:
- štiti jaja od spoljne kontaminacije
- sprečava upijanje mirisa drugih namirnica
- pomaže u održavanju stabilne temperature i vlažnosti
Kako izbeći najčešće greške
Da bi jaja ostala sveža i bezbedna za upotrebu, važno je:
- ne držati ih u vratima frižidera
- čuvati ih na stabilnoj temperaturi
- ne ostavljati ih dugo van frižidera
- ne koristiti oštećena jaja
Pravilno skladištenje jaja je jednostavno, ali ključno za očuvanje njihovog kvaliteta i bezbednosti, pa je važno da izbegnete ove česte greške koje većina ljudi svakodnevno pravi.
