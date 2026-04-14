Jaja su jedna od osnovnih namirnica u gotovo svakom domaćinstvu i koriste se za doručak, pripremu ručka, ali i brojnih kolača. Ipak, iako ih svi svakodnevno koristimo, malo ko zna kako se jaja pravilno čuvaju u frižideru.

Mnogi frižideri imaju posebne pregrade za jaja u vratima, ali stručnjaci upozoravaju da je to zapravo najgore mesto za njihovo skladištenje.

Zašto ne treba držati jaja u vratima frižidera

Iako deluju praktično, vrata frižidera su najtopliji deo uređaja. Temperatura se tu konstantno menja zbog čestog otvaranja i zatvaranja, što može negativno uticati na svežinu jaja.

Zbog temperaturnih oscilacija dolazi do kondenzacije na ljusci, što povećava rizik od razvoja bakterija i kvarenja.

Gde je najbolje čuvati jaja

Stručnjaci savetuju da jaja držite na polici, u najhladnijem delu frižidera, po mogućstvu bliže zadnjem zidu gde je temperatura najstabilnija.

Idealna temperatura za čuvanje jaja je oko 4°C, jer se na višim temperaturama bakterije brže razvijaju.

Zašto je pravilno skladištenje jaja važno

Nepravilno čuvanje može dovesti do kontaminacije i povećanog rizika po zdravlje. Ljuska jajeta je porozna, pa lako može upiti vlagu i bakterije iz okoline.

Ako dođe do oštećenja ljuske, bakterije mogu prodreti u unutrašnjost jajeta, što povećava rizik od trovanja hranom.

Koliko dugo jaja mogu da stoje u frižideru

Ako se pravilno čuvaju, jaja mogu trajati između tri i pet nedelja od datuma pakovanja. Ipak, uvek je važno obratiti pažnju na rok trajanja i proveriti miris i izgled pre upotrebe.

Ako jaje ima neprijatan miris ili neobičan izgled, ne treba ga koristiti.

Da li treba prebacivati jaja u druge posude

Iako mnogi vole dekorativne posude za jaja, stručnjaci preporučuju da ih držite u originalnom pakovanju.

Originalna ambalaža:

štiti jaja od spoljne kontaminacije

sprečava upijanje mirisa drugih namirnica

pomaže u održavanju stabilne temperature i vlažnosti

Kako izbeći najčešće greške

Da bi jaja ostala sveža i bezbedna za upotrebu, važno je:

ne držati ih u vratima frižidera

čuvati ih na stabilnoj temperaturi

ne ostavljati ih dugo van frižidera

ne koristiti oštećena jaja

Pravilno skladištenje jaja je jednostavno, ali ključno za očuvanje njihovog kvaliteta i bezbednosti, pa je važno da izbegnete ove česte greške koje većina ljudi svakodnevno pravi.