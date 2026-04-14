Otkrili su osam nojevih jaja starih oko 7.500 godina, koja su najverovatnije bila deo ishrane drevnih nomada.

Jaja su pronađena u blizini lokaliteta Nitzana, tik uz ostatke ognjišta, zajedno sa kremenim alatima, spaljenim kamenjem i keramičkim fragmentima. Upravo taj kontekst jasno ukazuje na to da jaja nisu slučajno završila u pesku, već da su ih ljudi namerno skupljali i koristili kao hranu.

Vođa iskopavanja, Lauren Davis, istakla je da položaj jaja – posebno ono pronađeno direktno u ognjištu – dodatno potvrđuje teoriju da su bila pripremana za konzumaciju.

Prema rečima Amira Gorzalkanija iz arheološkog tima, nojeva jaja su u praistoriji imala veliku vrednost. Osim što su korišćena kao hrana, često su služila i kao luksuzni predmeti ili čak posude za vodu, piše Jerusalem post.

Jedno nojevo jaje ima nutritivnu vrednost kao čak 25 kokošijih jaja.

Zanimljivo je da, iako su jaja relativno čest nalaz na arheološkim lokalitetima, kosti nojeva gotovo nikada nisu pronađene. To ukazuje na mogućnost da su drevne zajednice izbegavale lov na ove velike ptice i radije skupljale njihova jaja kao bezbedniji i praktičniji izvor hrane.